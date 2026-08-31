Αντίπαλοι ΑΕΚ: «Στη φυσική έδρα της Κόμο τα παιχνίδια του Champions League»

Η Κόμο, προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League πήρε, σύμφωνα με την «Daily Mail» την σχετική άδεια από την UEFA και θα υποδεχθεί στην φυσική της έδρα τόσο την «Ένωση», όσο και τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Παρί Σεν Ζερμέν και Λειψία.

Οι ιθύνοντες της ιταλικής ομάδας προχώρησαν σε σημαντικές εργασίες στο «Giuseppe Sinigaglia» ενόψει της παρθενικής τους συμμετοχής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ξηλώνοντας την εξέδρα πίσω από το πέταλο, ενώ βελτιώσεις έχουν γίνει επίσης στον αγωνιστικό χώρο, στα αποδυτήρια και τα δημοσιογραφικά.

Κάπως έτσι η ΑΕΚ, όπως όλα δείχνουν, θα ταξιδέψει στο μαγευτικό Κόμο, αντιμετωπίζοντας την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας στις 24 Nοεμβρίου.