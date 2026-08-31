Αντίπαλοι ΑΕΚ: Περνάει ιατρικά για χάρη της Κόμο ο Κεν

Σε μία ακόμη κίνηση για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής προχωρά η Κόμο, η οποία προετοιμάζεται για την επιστροφή της στο Champions League και τη διπλή αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Παρότι ο Τάσος Δουβίκας έχει ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν, βρίσκοντας δίχτυα και στα δύο πρώτα παιχνίδια της Κόμο στη Serie A, η ιταλική ομάδα προσθέτει ακόμη μία σημαντική επιλογή στην κορυφή της επίθεσης.

Όπως μεταδίδει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Φιορεντίνα έδωσε τη συγκατάθεσή της ώστε ο Μόιζε Κεν να ταξιδέψει για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στην Κόμο. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ακολουθήσει η επισημοποίηση της μεταγραφής.

Ο Ιταλός επιθετικός προέρχεται από μια σεζόν κατά την οποία σημείωσε οκτώ γκολ σε 26 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Στο παρελθόν έχει φορέσει, μεταξύ άλλων, τις φανέλες των Γιουβέντους, Έβερτον, Παρί Σεν Ζερμέν και Ελλάς Βερόνα.