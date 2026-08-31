Ολυμπιακός: Με τη στήριξη του κόσμου του στον Βόλο

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το νικηφόρο αποτέλεσμα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League (5/09, 19:00).

Για ακόμη μια σεζόν, οι «Πειραιώτες» θα έχουν τη στήριξη του κόσμου τους στη Μαγνησία, με τους φίλαθλους να αναμένεται να δώσουν βροντερό «παρών».

Έπειτα από σύσκεψη των αρμόδιων αρχών δόθηκε η σχετική έγκριση για την παρουσία του κοινού στον Βόλο, ενώ εντός των ωρών, θα γίνει γνωστός ο τρόπος διάθεσης αλλά και η τιμή των εισιτηρίων.