Άρης: Αιμάτωμα στο μηρό ο Φαμπιάνο

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη δύσκολη εκτός έδρας αποστολή, ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Οι «κιτρινόμαυροι» έβγαλαν το σημερινό πρόγραμμα προπόνησης, με το τεχνικό επιτελείο να διαχειρίζεται διαφορετικά τα δύο γκρουπ ποδοσφαιριστών, την ώρα που η κατάσταση του Φαμπιάνο Λέισμαν παραμένει στο επίκεντρο, μετά το αιμάτωμα που υπέστη στον μηρό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Πρωινή προπόνηση στις προπονητικές εγκαταστάσεις περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με την Α.Ε.Κ. (05/09, 21:00), στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος "Stoiximan Super League" της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Στην προπόνηση της Δευτέρας χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Αποκατάσταση για το πρώτο, νευρομυϊκή ενεργοποίηση, παιχνίδια σε περιορισμένο χώρο και διαλειμματικά τρεξίματα υψηλής ταχύτητας για το δεύτερο γκρουπ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο Φαμπιάνο Λέισμαν έχει αιμάτωμα στο μηρό και το πρωί της Τετάρτης (02/09), με την επιστροφή στις προπονήσεις (αύριο οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα έχουν ρεπό), θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασής του»