Αλλαγές στο πρόγραμμα του τουρνουά στη Ρόδο με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ - Δώρα και εκπλήξεις στους φιλάθλους

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, με τους «πράσινους» να αναμένεται να δώσουν τα πρώτα φιλικά προπονητικού χαρακτήρα μέσα στην εβδομάδα.

Τα... αποκαλυπτήρια, ωστόσο, για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα γίνουν στο 2o International Tournament Rhodes 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας Ρόδου, με τη συμμετοχή της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας Σερβίας, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.

Το τουρνουά περιλαμβάνει μία σειρά από εκπλήξεις και διαγωνισμούς για τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας και θα προμηθευτούν τα εισιτήρια τους είτε μέσω του www.more.com είτε από τα καταστήματα Public.

Αναλυτικά, οι εκπλήξεις των διοργανωτών για το διεθνές τουρνουά της Ρόδου:

1.Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου θα γίνει κλήρωση ανάμεσα στους φιλάθλους που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια και 10 τυχεροί θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά την προπόνηση του Παναθηναϊκού, το πρωί της επόμενης μέρας (Παρασκευή) στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας. Τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινωθούν το απόγευμα της Πέμπτης.

2..Στο ημίχρονο του αγώνα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου (Παναθηναϊκός- Α.Ε.Κ.) θα κληρωθούν από τρεις φανέλες των δύο ομάδων, υπογεγραμμένες από τους αθλητές τους.

3.Στο ημίχρονο του αγώνα της Παρασκευής (Παναθηναϊκός- Α.Ε.Κ.) και του Σαββάτου (Παναθηναϊκός- Σπαρτάκ Σουμπότιτσα) θα κληρωθούν 2+2 φίλαθλοι για να σουτάρουν από το κέντρο. Όποιος ευστοχήσει θα κερδίσει το ποσό των 2.000 ευρώ.

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:

Κεντρικές Κερκίδες: 45 ευρώ

Κερκίδες (πέταλα): 35 ευρώ

Είσοδος για παιδιά έως 12 ετών: 25 ευρώ

Είσοδος για παιδιά έως 3 ετών: ΔΩΡΕΑΝ

Πολυθρόνες (VIP) 150 ευρώ

*Οι τιμές αφορούν «πακέτο» και τα τρία παιχνίδια

Αλλαγές στο πρόγραμμα του τουρνουά

Στο πρόγραμμα έγιναν αλλαγές, στα παιχνίδια της Παρασκευής και του Σαββάτου.

Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός- ΑΕΚ θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19:30 (αντί για 20:00) και του Σαββάτου Παναθηναϊκός- Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις 18:30 (αντί για τις 19:00).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(11/09):Κ.Γ. Καλλιθέας (19:30): Παναθηναϊκός- ΑΕΚ

ΣΑΒΒΑΤΟ(12/09):Κ.Γ. Καλλιθέας (18:30): Παναθηναϊκός- Σπαρτάκ Σουμπότιτσα

ΚΥΡΙΑΚΗ(13/09):Κ.Γ. Καλλιθέας (20:00): ΑΕΚ - Σπαρτάκ Σουμπότιτσα