«Διαλέγει άμεσα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άγιαξ ο Ουναΐ»

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η υπόθεση του Αζεντίν Ουναΐ, με τον Μαροκινό χαφ να έχει μπροστά του δύο επιλογές για τη συνέχεια της καριέρας του. Ο 26χρονος μέσος έχει συμφωνήσει τόσο με τον Παναθηναϊκό, όσο και με τον Άγιαξ σε προσωπικό επίπεδο, όμως η αγωνιστική προοπτική του «Αίαντα» φαίνεται πως τον ελκύει περισσότερο αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα.

Ο Ουναΐ θεωρεί ότι η μετακόμιση στο Άμστερνταμ μπορεί να του προσφέρει ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, γεγονός που τον οδηγεί να βλέπει θετικότερα την ολλανδική επιλογή. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μία βασική προϋπόθεση για τον ίδιο, ότι δεν θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα που θα αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία.

Στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, πάντως, δεν υπάρχει πρόθεση να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια. Οι «πράσινοι» έχουν θέσει εδώ και καιρό τον Ουναΐ πολύ ψηλά στη μεταγραφική τους λίστα και έχουν προχωρήσει περισσότερο από τον Άγιαξ στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων με τη Χιρόνα.

Η ελληνική ομάδα έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένη και σημαντική οικονομική πρόταση στον ισπανικό σύλλογο, στοιχείο που της δίνει πλεονέκτημα στο συγκεκριμένο κομμάτι της υπόθεσης. Ο Άγιαξ, από την άλλη, ποντάρει περισσότερο στην επιθυμία του ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε ένα πρωτάθλημα που θεωρεί πιο ανταγωνιστικό.

Έτσι, το τοπίο παραμένει ρευστό. Η προτίμηση του Ουναΐ προς τον Άγιαξ αποτελεί δεδομένα έναν παράγοντα που δεν μπορεί να αγνοηθεί, όμως ο Παναθηναϊκός έχει το δικό του ισχυρό χαρτί, καθώς έχει κινηθεί πιο αποφασιστικά και έχει κάνει ήδη συγκεκριμένη κίνηση προς τη Τζιρόνα.