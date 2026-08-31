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Παναθηναϊκός: Με Καλάμπρια και Κάνγκουα κόντρα στον Λεβαδειακό

Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για το ματς με τους Βοιωτούς.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Με Καλάμπρια και Κάνγκουα κόντρα στον Λεβαδειακό
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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό (19:30) στην «καταπράσινη» Βοιωτία για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε γνωστές τις επιλογές του, με τον Κάνγκουα να κάνει ντεμπούτο με το «τριφύλλι».

Ο Πένια θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν και Κυριακόπουλο να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Στο κέντρο θα αγωνιστούν οι Καμαρά, Ταμπόρδα και Κάνγκουα. Στα «φτερά» οι Λιβάι Γκαρσία και Αντίνο και μοναδικό φορ τον Τετέι.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Ταμπόρδα, Κάνγκουα, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι.

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Άνακερ, Πάντεα, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Κορνέζος, Σουτ, Κωστή, Ούρσι, Οζέγκοβιτς, Εμμανουηλίδης.

https://www.instagram.com/p/DctaT1PjNrQ/
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