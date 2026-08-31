Διαψεύδει για Πάμπλο Γκαρσία ο Ολυμπιακός

Δυνατά στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού για τη θέση του εξτρέμ έπαιξε τις τελευταίες ώρες το όνομα του Πάμπλο Γκαρσία, ωστόσο από την πλευρά της η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ δεν επιβεβαιώνει καμία συμφωνία με τη Ρεάλ Μπέτις όσον αφορά τον 20χρονο εξτρέμ των «βερδιμπλάνκος».

Όπως είχαν αναφέρει δημοσιεύματα του εξωτερικού, οι Πειραιώτες είχαν καταθέσει πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ προς την πλευρά της Ρεάλ Μπέτις για το 70% των δικαιωμάτων του Πάμπλο Γκαρσία, κάτι τέτοιο όμως απ' ό,τι φαίνεται δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ο Ισπανός ακραίος είναι διεθνής με την εθνική Ελπίδων της Ισπανίας και θεωρείται ένα από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα στην Ιβηρική.

Την περασμένη σεζόν πήρε σημαντικό χρόνο συμμετοχής στην πρώτη ομάδα υπό τις οδηγίες του Μανουέλ Πελεγκρίνι, καταγράφοντας συνολικά 25 εμφανίσεις, συμμετέχοντας τόσο στη La Liga όσο και στο Europa League.

Η χρηματιστηριακή του αξία βάσει Transfermarkt ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ.