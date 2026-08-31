ΑΕΚ: Στον «αέρα» τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα με τον Άρη

Η ΑΕΚ αφήνει πίσω της την ισοπαλία κόντρα στην Κηφισιά στη Λεωφόρο, στρέφοντας το βλέμμα της στην αναμέτρηση με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 3η αγωνιστική της Super League.

Με ανακοίνωσή της, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ενημέρωσε πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι του Σαββάτου (05/09, 21:00), με την «Αllwyn Arena» να ανοίγει τις πύλες της, φιλοξενώντας παιχνίδι πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς της 3ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος με τον Άρη, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στην Allwyn Arena.

Υπενθυμίζεται ότι τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.

Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο και όποιος μικρός φίλος της ομάδας μας επιθυμεί να κλείσει θέση στο Sensory Room, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr

Τονίζουμε πως η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet και υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.

Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.

Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της Allwyn Arena, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4.

Mπορείτε να μεταβιβάσετε τα εισιτήρια διαρκείας σας μέχρι και 6 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, ενώ για τα μεμονωμένα εισιτήρια δεν υπάρχει δικαίωμα μεταβίβασης».