Επίσημο το "μπαμ": Στη Λίβερπουλ ο Μπαρκολά

Τη φανέλα της Λίβερπουλ θα φοράει για τα επόμενα χρόνια ο Μπράντλι Μπάρκολα, με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ να ανακοινώνει την απόκτησή του διεθνή Γάλλου εξτρέμ με ποσό-ρεκόρ από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η συγκεκριμένη υπόθεση πέρασε από... χίλια κύματα, όμως εν τέλει η διοίκηση των «reds» οριστικοποίησαν τη μετακίνησή του Μπαρκολά στην Premier League, φτάνοντας σε συμφωνία με τους Πρωταθλητές Ευρώπης για ένα ποσό που υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει και τα 140 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πρόσωπο του 23χρονου, ο Άντονι Ιραόλα βλέπει τον αντικαταστάτη του Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος αποχώρησε με προορισμό την Τράμπζονσπορ.

Την περσινή σεζόν, ο Μπαρκολά κατέγραψε συνολικά 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 13 γκολ και επτά ασίστ σε 2.971' αγωνιστικά λεπτά. Συμμετείχε επίσης στο πρόσφατο Μουντιάλ με την Εθνική Γαλλίας, φτάνοντας με τους «τρικολόρ» μέχρι τα ημιτελικά του τουρνουά.