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Νέα διάσταση για Παναθηναϊκό και Ουναΐ: «Πιέζει το «τριφύλλι», περιμένει κι άλλη προσφορά η Τζιρόνα»

Νέα δεδομένα φαίνεται πως υπάρχουν για σχετικά με τη μετακίνηση του Μαροκινού χαφ στους «πράσινους».

Θανάσης Μαργαρίτης

Νέα διάσταση για Παναθηναϊκό και Ουναΐ: «Πιέζει το «τριφύλλι», περιμένει κι άλλη προσφορά η Τζιρόνα»
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Νέα διάσταση στο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Αζεντίν Ουναΐ φέρνει στο... φως ξένος δημοσιογράφος.

Συγκεκριμένα ο Ιβάν Κιρός τονίζει ότι οι «πράσινοι» πιέζουν για την απόκτηση του Μαροκινού μέσου, ωστόσο η Τζιρόνα περιμένει κι άλλη προσφορά.

Το «τριφύλλι» επιθυμεί... διακαώς να εντάξει τον έμπειρο χαφ στο δυναμικό του και να τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στο ελληνικό πρωτάθλημα, ωστόσο οι Ισπανοί φέρονται διατεθειμένοι να περιμένουν.

Ο Άγιαξ παρά το γεγονός ότι τα είχε βρει με τον Ουναΐ αποχώρησε από τη συγκεκριμένη περίπτωση, την ώρα που παραμένει στο... κόλπο η PSV.

Παράλληλα η Τζιρόνα δείχνει ότι αναμένει κι άλλη πρόταση για τον Μαροκινό και τα πάντα συνεχίζουν να παραμένουν... ανοιχτά.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν να κρατούν χαμηλό προφίλ και δεν διαρρέουν τίποτα προς τα έξω, προκειμένου να καταφέρουν να αποσπάσουν το τελικό «ναι».

Η ανάρτηση

«Η Τζιρόνα δεν έχει συμφωνήσει με κανένα σύλλοφο, για τον Αζεντίν Ουναΐ.

Τις τελευταίες ώρες, πιέζουν έντονα ο Παναθηναϊκός, που του προσφέρει να γίνει ο υψηλότερα αμειβόμενος στην Ελλάδα, και η PSV.

Ο Άγιαξ, που είχε φτάσει σε συμφωνία συμβολαίου με τον Μαροκινό, αποχωρεί από τη διαπραγμάτευση.

Η Τζιρόνα ελπίζει ότι θα έρθει ακόμα κάποια μεγάλη προσφορά από άλλον σύλλογο».

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