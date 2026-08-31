Με Χαραλαμπόπουλο η δωδεκάδα της Εθνικής για τον «τελικό» με Ισπανία

Η Εθνική ομάδα υποδέχεται στις 19:00 την Ισπανία στο «Telekom Center Athens», με μοναδικό στόχο να ανακάμψει από τα συνεχόμενα... στραπάτσα και να επιστρέψει στις νίκες για τα προκριματικά του MundoBasket 2027.

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ έγινε γνωστή η δωδεκάδα που θα έχει στη διάθεσή του ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, με τον Παπανικολάου να μένει εκτός λόγω ενοχλήσεων και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να επιστρέφει, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε.

Αναλυτικά η δωδεκάδα της Εθνικής: Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ ΝτόρσεΪ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Ομηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Νάσος Μπαζίνας.