Αντίπαλοι ΑΕΚ: Αυτός είναι ο βασικός στόχος της Ντόρτμουντ μετά τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια

Αναγκασμένη να κινηθεί άμεσα στο μεταγραφικό παζάρι είναι η Ντόρτμουντ, μετά το σοβαρό πλήγμα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο ντεμπούτο του στη Bundesliga απέναντι στο Αμβούργο το Σάββατο (29/8), με τις εξετάσεις να δείχνουν ρήξη χιαστού.

Ο Κωνσταντέλιας, μάλιστα, είχε προλάβει να αφήσει το στίγμα του, καθώς βρήκε δίχτυα στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των Βεστφαλών στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Η απουσία του δημιουργεί σημαντικό κενό στο ρόστερ και η Ντόρτμουντ αναζητά ήδη τον ποδοσφαιριστή που θα μπορέσει να καλύψει το κενό του. Όπως αναφέρει ο Πάτρικ Μπέργκερ, στην κορυφή των επιλογών βρίσκεται ο Έθαν Νουανέρι της Άρσεναλ.

Οι Γερμανοί φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του 19χρονου Άγγλου μεσοεπιθετικού με τη μορφή δανεισμού. Το ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ για τον νεαρό άσο δεν είναι καινούργιο, καθώς είχε απασχολήσει τον σύλλογο και το περασμένο καλοκαίρι, χωρίς τότε να προκύψει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Πλέον, οι συνθήκες έχουν αλλάξει και οι Βεστφαλοί επανεξετάζουν την υπόθεση, θέλοντας να βρουν γρήγορα λύση για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής τους γραμμής.

Παράλληλα, στο μπλοκάκι της Ντόρτμουντ υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η περίπτωση του Νουανέρι.