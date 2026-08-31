Ελλάδα - Ισπανία: Αποθεώθηκε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο T-Center (video)

Η Ελλάδα κοντράρεται με την Ισπανία στο «Telekom Center Athens» για τη Β’ φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.

Κατά την παρουσίαση της Ισπανίας, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο τις εξέδρες, κίνηση που επιβεβαίωσε το δέσιμο που έχει με τη χώρα μας και τον Παναθηναϊκό.

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