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Μαρούσι: Στον Κασελάκη το περιβραχιόνιο του αρχηγού

Το νέο απόκτημα του Αμαρουσίου θα αποτελέσει τον αρχηγό της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδώρου για τη νέα σεζόν.

Μαρούσι: Στον Κασελάκη το περιβραχιόνιο του αρχηγού
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Τους αρχηγούς του για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο έκανε γνωστούς το Μαρούσι μέσω ανακοίνωσής του.

Συγκεκριμένα ο Χάρης Γιαννόπουλος παρέδωσε τη... σκυτάλη στο νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Λεωνίδα Κασελάκη, με τον πολύπειρο φόργουορντ να παραλαμβάνει το περιβραχιόνιο και να γίνεται ο νέος αρχηγός της ομάδας των Βορείων Προαστίων.

Την τριπλέτα των αρχηγών του Ηλία Παπαθεοδώρου συμπληρώνουν ο Τζόρνταν Γουόκερ και ο Χρήστος Ιορδάνου.

Η ανακοίνωση του Αμαρουσίου

«Ο πολύπειρος Λεωνίδας Κασελάκης θα είναι ο αρχηγός του Αμαρουσίου την σεζόν 2026-27. Ο πολύπειρος φόργουορντ παραλαμβάνει το περιβραχιόνιο από τον Χάρη Γιαννόπουλο ο οποίος είναι πλέον Αθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ.

Την τριπλέτα των αρχηγών συμπληρώνουν ο Τζόρνταν Γουόκερ και ο Χρήστος Ιορδάνου.Στο μεταξύ ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, τη δεδομένη χρονική στιγμή, έμεινε ικανοποιημένος από την παρουσία του Αμαρουσίου στο πρώτο φιλικό της σεζόν με την ΑΕΚ στην Sunel Arena (91-91).

Βασικός στόχος είναι να αρχίσουν οι παίκτες να βρίσκουν αγωνιστικό ρυθμό και σταδιακά να αποκτούν ομοιογένεια. Δεν αγωνίστηκαν οι Λούντζης, Μαρτς που αναρρώνουν από τραυματισμούς και ο Ιορδάνου (προληπτικά).

Το επόμενο φιλικό είναι την Παρασκευή (4/9) στον “Αγιο Θωμά” κεκλεισμένων των θυρών».

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