Μαρούσι: Στον Κασελάκη το περιβραχιόνιο του αρχηγού
Το νέο απόκτημα του Αμαρουσίου θα αποτελέσει τον αρχηγό της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδώρου για τη νέα σεζόν.
Τους αρχηγούς του για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο έκανε γνωστούς το Μαρούσι μέσω ανακοίνωσής του.
Συγκεκριμένα ο Χάρης Γιαννόπουλος παρέδωσε τη... σκυτάλη στο νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Λεωνίδα Κασελάκη, με τον πολύπειρο φόργουορντ να παραλαμβάνει το περιβραχιόνιο και να γίνεται ο νέος αρχηγός της ομάδας των Βορείων Προαστίων.
Την τριπλέτα των αρχηγών του Ηλία Παπαθεοδώρου συμπληρώνουν ο Τζόρνταν Γουόκερ και ο Χρήστος Ιορδάνου.
Η ανακοίνωση του Αμαρουσίου
«Ο πολύπειρος Λεωνίδας Κασελάκης θα είναι ο αρχηγός του Αμαρουσίου την σεζόν 2026-27. Ο πολύπειρος φόργουορντ παραλαμβάνει το περιβραχιόνιο από τον Χάρη Γιαννόπουλο ο οποίος είναι πλέον Αθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ.
Την τριπλέτα των αρχηγών συμπληρώνουν ο Τζόρνταν Γουόκερ και ο Χρήστος Ιορδάνου.Στο μεταξύ ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, τη δεδομένη χρονική στιγμή, έμεινε ικανοποιημένος από την παρουσία του Αμαρουσίου στο πρώτο φιλικό της σεζόν με την ΑΕΚ στην Sunel Arena (91-91).
Βασικός στόχος είναι να αρχίσουν οι παίκτες να βρίσκουν αγωνιστικό ρυθμό και σταδιακά να αποκτούν ομοιογένεια. Δεν αγωνίστηκαν οι Λούντζης, Μαρτς που αναρρώνουν από τραυματισμούς και ο Ιορδάνου (προληπτικά).
Το επόμενο φιλικό είναι την Παρασκευή (4/9) στον “Αγιο Θωμά” κεκλεισμένων των θυρών».