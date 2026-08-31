Βαλένθια: Απέκτησε με προσωρινό συμβόλαιο τον Ριβέρο

Την επιστροφή του Χασιέλ Ριβέρο ανακοίνωσε ουσιαστικά η Βαλένθια, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συμφωνία διάρκειας ενός μήνα, η οποία περιλαμβάνει και δυνατότητα επέκτασης.

Ο 32χρονος Κουβανός, που αγωνίζεται στις θέσεις του πάουερ φόργουορντ και του σέντερ με ύψος 2,06μ., έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τον Ερυθρό Αστέρα. Από τις 24 Αυγούστου συμμετείχε στις προπονήσεις της ισπανικής ομάδας, καλύπτοντας τις ανάγκες της προετοιμασίας κατά το διάστημα απουσίας των διεθνών παικτών.

Ο Ριβέρο γνωρίζει καλά το περιβάλλον της Βαλένθια, καθώς φόρεσε τη φανέλα της και την περίοδο 2021-2023. Σε εκείνη τη διετία κατέγραψε 105 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 10,8 πόντους, 4 ριμπάουντ και 12,2 βαθμούς στο PIR.

Μάλιστα, οι εμφανίσεις του στο ισπανικό πρωτάθλημα είχαν ξεχωρίσει ιδιαίτερα, με τον Κουβανό ψηλό να αναδεικνύεται δύο φορές MVP του μήνα στη Liga Endesa, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2022.