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Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: Βλέπει από κοντά το ματς της Λιβαδειάς ο Λανουά

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ επέλεξε να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής.

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: Βλέπει από κοντά το ματς της Λιβαδειάς ο Λανουά
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Παρουσία του Στεφάν Λανουά διεξάγεται η αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Παναθηναϊκό, καθώς ο επικεφαλής της ΚΕΔ βρίσκεται στις εξέδρες του γηπέδου.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας επέλεξε να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής, έχοντας παράλληλα την ευκαιρία να αξιολογήσει το έργο των διαιτητών που ορίστηκαν για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η παρουσία του Γάλλου αρχιδιαιτητή στη Λιβαδειά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς του επιτρέπει να έχει άμεση εικόνα για όλες τις διαιτητικές αποφάσεις και συνολικά για την παρουσία της διαιτητικής ομάδας στον αγωνιστικό χώρο.

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