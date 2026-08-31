«Πράσινη» εξέδρα στο T-Center (vid)

Η Εθνική μας ομάδα δίνει τη δική της «μάχη» κόντρα στην Ισπανία, στο Telekom Center Athens και η ομάδα του Παναθηναϊκού δε θα μπορούσε να λείπει από το πλευρό της επίσημης αγαπημένης.

Στις κερκίδες των επισήμων βρίσκεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μαζί με τους βοηθούς του Ζοσέπ Μαρία Ισκιέρδο, Βλαντιμίρ Άντροϊτς και Σάββα Καμπερίδη, ενώ το παρών επίσης δίνουν ο Πρόεδρος της ΚΑΕ, Βασίλης Παρθενόπουλος, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Δημήτρης Κοντός, ο Νίκος Παππάς και οι Σάββας Αρώνης και Γιώργος Γκοτζογιάννης.