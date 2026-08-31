Ελλάδα - Ισπανία: Λιόλιος και Λεπενιώτης μαζί στο Telekom Center

Εκτός από το πράσινο… πηγαδάκι στις εξέδρες του Telekom Center Athens, υπάρχει ένα ακόμα που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων.

Στα επίσημα του T-Center βρίσκεται ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος ο οποίος βλέπει την αναμέτρηση παρέα με τον GM του Ολυμπιακού, Νίκο Λεπενιώτη.

Στην παρέα τους και ο γενικός διευθυντής του ΕΣΑΚΕ. Ευθύμης Ρεντζιάς.