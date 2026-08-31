Ελλάδα - Ισπανία: Λιόλιος και Λεπενιώτης μαζί στο Telekom Center
Δίπλα-δίπλα παρακολουθούν την αναμέτρηση της Εθνικής ο Πρόεδρος της ΕΟΚ με τον GM του Ολυμπιακού.
Εκτός από το πράσινο… πηγαδάκι στις εξέδρες του Telekom Center Athens, υπάρχει ένα ακόμα που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων.
Στα επίσημα του T-Center βρίσκεται ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος ο οποίος βλέπει την αναμέτρηση παρέα με τον GM του Ολυμπιακού, Νίκο Λεπενιώτη.
Στην παρέα τους και ο γενικός διευθυντής του ΕΣΑΚΕ. Ευθύμης Ρεντζιάς.