Στο «T-Center» για το Ελλάδα - Ισπανία ο Εμμανουήλ Καραλής (vid)
O Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε στο «T-Center» για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ισπανία, γνωρίζοντας την αποθέωση από κοινό.
Στο πλευρό της Ελλάδας για την αναμέτρηση με την Ισπανία βρίσκεται μεταξύ άλλων και ο Εμμανούηλ Καραλής, με τον αθλητή του επικοντό να δίνει το «παρών» στο T-Center, στηρίζοντας τις προσπάθειες της «γαλανόλευκης».
Ο «Μανόλο» γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από το φίλαθλο κοινό κατά την είσοδό του στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
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