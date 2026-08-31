Στο «T-Center» για το Ελλάδα - Ισπανία ο Εμμανουήλ Καραλής (vid)

Στο πλευρό της Ελλάδας για την αναμέτρηση με την Ισπανία βρίσκεται μεταξύ άλλων και ο Εμμανούηλ Καραλής, με τον αθλητή του επικοντό να δίνει το «παρών» στο T-Center, στηρίζοντας τις προσπάθειες της «γαλανόλευκης».

Ο «Μανόλο» γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από το φίλαθλο κοινό κατά την είσοδό του στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

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