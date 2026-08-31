Ανακοίνωσε την απόκτηση του Άλαν Ελίας η Μάντσεστερ Σίτι

Τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι για τα επόμενα πέντε χρόνια θα φοράει ο Άλαν Ελίας, με την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα να ανακοινώνει την απόκτηση του 22χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ από την Παλμέιρας.

Οι «πολίτες» συμφώνησαν σε ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον παίκτη που προήλθε από τις ακαδημίες του συλλόγου του Σάο Πάολο και πραγματοποίησε 96 εμφανίσεις, με 9 γκολ και 12 ασίστ στην πρώτη ομάδα.

Αυτή είναι η έκτη μεταγραφική κίνηση και εκτός συγκλνοστικού απροόπτου η τελευταία για την αγγλική ομάδα μετά τους Έλιοτ Άντερσον, Τζερόνιμο Ρούγι, Αγιούμπ Μπουατί, Τζερέμι Μόνγκα και Πιρς Τσαρλς που επίσης ενταχθεί στον σύλλογο κατά τη διάρκεια αυτής της μεταγραφικής περιόδου.