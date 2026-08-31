US Open: Στον δεύτερο γύρο με απίστευτη ανατροπή ο Τσιτσιπάς!

Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς την προσπάθειά του στο US Open, καθώς χρειάστηκε να φτάσει στα όριά του για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Αρτούρ Φις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε πολύ κοντά σε μία δύσκολη ήττα, όμως κατάφερε να αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα της αναμέτρησης και να πάρει τη νίκη με 3-1 σετ (4-6, 7-6, 6-1, 6-4) στο «Λούις Άρμστρονγκ».

Το παιχνίδι έδειχνε να παίρνει αρνητική τροπή για τον Τσιτσιπά, ιδιαίτερα στο δεύτερο σετ. Ο Φις σέρβιρε στο 5-3 έχοντας την ευκαιρία να κάνει το 2-0 στα σετ και να αποκτήσει τεράστιο πλεονέκτημα. Ο Έλληνας τενίστας, όμως, έβγαλε αντίδραση στο πιο κρίσιμο σημείο, πήρε το σετ στο τάι μπρέικ και από εκεί και πέρα κυριάρχησε.

Μετά την ισοφάριση, ο Τσιτσιπάς ανέβασε αισθητά την απόδοσή του, κατέκτησε εύκολα το τρίτο σετ και ολοκλήρωσε την ανατροπή στο τέταρτο, σφραγίζοντας την παρουσία του στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Λόιντ Χάρις. Ο Νοτιοαφρικανός πήρε την πρόκριση χωρίς να χάσει σετ απέναντι στον Αμερικανό Τζακ Κένεντι, επικρατώντας με 3-0.

Για τον Τσιτσιπά, η πρόκριση στη Νέα Υόρκη αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να χτίσει πάνω σε μια δύσκολη σεζόν και να βρει ξανά τη σταθερότητα που αναζητά. Η συνέχεια στο US Open θα δείξει αν η μεγάλη ανατροπή απέναντι στον Φις μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια καλύτερη πορεία.