· Ισπανία

Ματέο: «Δεν ήταν εύκολο σε μια τέτοια ατμόσφαιρα και απέναντι σε μια τέτοια ομάδα»

Ο Ισπανός τεχνικός έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του του για την εικόνα και τη μαχητικότητά τους, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα.

Ματέο: «Δεν ήταν εύκολο σε μια τέτοια ατμόσφαιρα και απέναντι σε μια τέτοια ομάδα»
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Στην πολύ καλή εμφάνιση της Ελλάδας στάθηκε ο Τσους Ματέο μετά την ήττα της Ισπανίας, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια της «γαλανόλευκης» σε μια απαιτητική αναμέτρηση.

Ο Ισπανός τεχνικός έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του του για την εικόνα και τη μαχητικότητά τους, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, τονίζοντας ουσιαστικά πως η ομάδα του πάλεψε μέχρι το τέλος απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ματέο

«Ήταν ένα κλειστό ματς, στην αρχή η Ελλάδα μπήκε πιο δυνατά και έπαιξε καλύτερα. Όμως επιστρέψαμε και κάναμε πολύ καλή προσπάθεια με όλους τους παίκτες μας. Συμπεριφέρθηκαν ως ομάδα και πάλεψαν ως το τέλος, δεν ήταν εύκολο σε μια τέτοια ατμόσφαιρα και απέναντι σε μια τέτοια ομάδα.

Η Ελλάδα σούταρε πολύ καλά με τον Μήτογλου και τον Ντόρσεϊ, έκανε το καλύτερό της παιχνίδι στα προκριματικά. Ακόμη και με τα λάθη που κάναμε θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, γιατί έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν.

Ίσως κάποιες λεπτομέρειες στο τέλος να έκριναν το αποτέλεσμα. Αν παλεύουμε όπως σήμερα, θα είμαι πάντα περήφανος. Δεν είναι μια μέρα να λυπούμαστε, λυπούμαστε μόνο που χάσαμε, αλλά είμαστε περήφανοι για τη μάχη που δώσαμε».

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