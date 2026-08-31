Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: Το γκολ με το οποίο άνοιξε το σκορ το Τριφύλλι (video)

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά το πρώτο φετινό του παιχνίδι στη Super League, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό.

Ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Ταμπόρδα στο πρώτο δοκάρι, ο Ιωάννης Κωστή πήρε τη κεφαλιά όμως έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Δείτε το γκολ: