«Σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του Κλέιτον η Ρίζεσπορ»

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά ο Κλέιτον, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην υπολογίζει όπως όλα δείχνουν στις υπηρεσίες του Βραζιλιάνου επιθετικού.

Μάλιστα, όπως αναφέρει με δημοσίευμά του ο Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, η τουρκική Ρίζεσπορ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του 27χρονου στράικερ, πιέζοντας για την απόκτησή του.

Θυμίζουμε πως ο Κλέιτον αποκτήθηκε τον περασμένο Γενάρη με μεταγραφή από τη Ρίο Άβε, ενώ στο διάστημα της παρουσίας του στο «λιμάνι» έχει καταγράψει συνολικά έξι συμμετοχές με μόλις 112' λεπτά συμμετοχής.