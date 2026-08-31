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«Σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του Κλέιτον η Ρίζεσπορ»

Σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, η Ρίζεσπορ διαπραγματεύεται με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του Κλέιτον.

«Σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του Κλέιτον η Ρίζεσπορ»
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Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά ο Κλέιτον, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην υπολογίζει όπως όλα δείχνουν στις υπηρεσίες του Βραζιλιάνου επιθετικού.

Μάλιστα, όπως αναφέρει με δημοσίευμά του ο Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, η τουρκική Ρίζεσπορ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του 27χρονου στράικερ, πιέζοντας για την απόκτησή του.

Θυμίζουμε πως ο Κλέιτον αποκτήθηκε τον περασμένο Γενάρη με μεταγραφή από τη Ρίο Άβε, ενώ στο διάστημα της παρουσίας του στο «λιμάνι» έχει καταγράψει συνολικά έξι συμμετοχές με μόλις 112' λεπτά συμμετοχής.

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