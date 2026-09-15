Μέσι: Θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής

Όπως αναφέρει ο σχετικός ρεπόρτερ, ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή της Αργεντινής για τα φιλικά παιχνίδια απέναντι σε Βολιβία (30/09), Μπουρκίνα Φάσο (03/10) και Μπενίν (06/10).

Ο 39χρονος σούπερ σταρ είχε ανακοινώσει στα τέλη Αυγούστου την απόφασή του να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της χώρας του, ωστόσο όλα δείχνουν πως θα υπάρξει μια τελευταία εμφάνιση με το εθνόσημο.

Ο θρύλος από το Ροζάριο έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 207 συμμετοχές με την Αργεντινή, μετρώντας 125 γκολ και 68 ασίστ. Παράλληλα, έχει πανηγυρίσει δύο Copa America, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και ένα Finalissima με την «Αλμπισελέστε».