· Ατρόμητος

Ατρόμητος: Η αποστολή για τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ

Χωρίς τους Κρίστοφερ Νούνιες και Γιώργο Τζοβάρα θα παραταχθεί ο Ατρόμητος απέναντι στον ΠΑΟΚ, για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ατρόμητος: Η αποστολή για τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή (16/9, 20:00) αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, με τον Ντούσαν Κέρκεζ να ανακοινώνει την αποστολή.

Ο Νούνιες συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του και δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι, ενώ εκτός έμεινε και ο Τζοβάρας, ο οποίος υπέστη χτύπημα στη γάμπα στην προπόνηση της Κυριακής. Ο νεαρός άσος θα απουσιάσει και από την επερχόμενη αναμέτρηση με την Κηφισιά.

Στην αποστολή βρίσκεται για πρώτη φορά ο Τσαγδής, μετά την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού του συμβολαίου.

Η αποστολή:

Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Λύρατζης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουνσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσαγδής, Τσακμάκης, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Μπάτος, Σερζίνιο, Πνευμονίδης, Τσούμπερ, Περέα, Τσαντίλας, Τσιλούλης.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:14 SUPER LEAGUE

Ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή ο Σάντε Σίλβα

22:51 NBA

Σίλβερ: «Κάνουμε συζητήσεις με την EuroLeague, περισσότερες ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες»

22:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά: Η αποστολή για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό

22:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μέσι: Θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής

22:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Χάμες Ροντρίγκες είπε «αντίο» στην εθνική Κολομβίας μετά από 14 χρόνια

22:11 SUPER LEAGUE 2

Στην Athens Kallithea ο Χρήστος Κοσίδης

21:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος: Η αποστολή για τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ

21:43 EUROPA LEAGUE

Ολυμπιακός: Η πρώτη αποστολή του Αλγκουαθίλ για το Europa League - Μέσα ο Γιάρεμτσουκ

21:39 ΣΠΟΡ

Υποψήφιος για Ευρωπαίος αθλητής της χρονιάς ο Τεντόγλου

21:32 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα, να στηρίζουμε την ομάδα μας στο μέγιστο βαθμό»

21:12 SUPER LEAGUE

Μπανζά: «Ο στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, θα δώσω τα πάντα για τον σύλλογο»

21:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR: Με απουσίες η αποστολή για τον αγώνα απέναντι στη Νίκη Βόλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας