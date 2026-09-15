Ατρόμητος: Η αποστολή για τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή (16/9, 20:00) αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, με τον Ντούσαν Κέρκεζ να ανακοινώνει την αποστολή.

Ο Νούνιες συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του και δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι, ενώ εκτός έμεινε και ο Τζοβάρας, ο οποίος υπέστη χτύπημα στη γάμπα στην προπόνηση της Κυριακής. Ο νεαρός άσος θα απουσιάσει και από την επερχόμενη αναμέτρηση με την Κηφισιά.

Στην αποστολή βρίσκεται για πρώτη φορά ο Τσαγδής, μετά την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού του συμβολαίου.

Η αποστολή:

Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Λύρατζης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουνσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσαγδής, Τσακμάκης, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Μπάτος, Σερζίνιο, Πνευμονίδης, Τσούμπερ, Περέα, Τσαντίλας, Τσιλούλης.