Ολυμπιακός: Η πρώτη αποστολή του Αλγκουαθίλ για το Europa League - Μέσα ο Γιάρεμτσουκ
Ο Ολυμπιακός ξεκινά το ευρωπαϊκό του ταξίδι απέναντι στη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Τετάρτη (16/09, 22:00) για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας.
Μετά την τελευταία προπόνηση στον Ρέντη, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Γιαγκελόνια.
Εκτός έμειναν ο τραυματίας Γκουστάβο Σα και ο τιμωρημένος Φορτούνης, ενώ κανονικά συμπεριλήφθηκε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος πήρε τη θέση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού.
Η αποστολή:
Ορτέγκα, Κουράκλης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Μάρτινς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονσάλες.