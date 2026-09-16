Λίβερπουλ: «Καθάρισε» την Τότεναμ και προκρίθηκε στους «16» του League Cup

Η Λίβερπουλ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο σημαντικότερο παιχνίδι της βραδιάς στο League Cup, καθώς επικράτησε 3-1 της Τότεναμ και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Reds ήταν ο Αλέξις ΜακΆλιστερ. Ο Αργεντινός μέσος άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό, ενώ είχε συμμετοχή και στο δεύτερο γκολ, όταν από δική του ενέργεια προήλθε το τέρμα του Κόντι Χάκπο στο 54’.

Η Τότεναμ προσπάθησε να επιστρέψει στο ματς και μείωσε σε 2-1 στο 69’ με τον Κόνορ Γκάλαχερ, όμως δεν κατάφερε να διεκδικήσει μέχρι τέλους την πρόκριση. Στις καθυστερήσεις, ο Σόμποσλαϊ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Η Άρσεναλ, χωρίς τον Χρήστο Τζόλη στην αποστολή, δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στην Ίπσουϊτς, επικρατώντας εκτός έδρας με 4-2. Ο Ντόουμαν πέτυχε δύο γκολ (7’, 47’), ενώ σκόραραν επίσης οι Μαντουέκε (16’) και Μερίνο (58’). Η Ίπσουϊτς μείωσε με τους Μεχμέτι (62’) και Τσούμπα Άκπομ (90’), χωρίς να απειλήσει ουσιαστικά την πρόκριση των «κανονιέρηδων».

Αντίθετα, η Γουέστ Χαμ έμεινε εκτός συνέχειας, καθώς ηττήθηκε εντός έδρας με 3-2 από τη Φούλαμ. Ο Ντίνος Μαυροπάνος είχε ασίστ στο πρώτο γκολ των γηπεδούχων, όμως η ομάδα του δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση.

Στους «16» του League Cup προκρίθηκαν επίσης η Μπρέντφορντ, που επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Ρέντινγκ, και η Πίτερμπρο, η οποία χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να αποκλείσει την Μπάρνσλεϊ με 7-6, μετά το 3-3 της κανονικής διάρκειας.