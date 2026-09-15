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Ντόρτμουντ: «Θα αγωνιστεί ξανά φέτος ο Κωνσταντέλιας»

Αισιόδοξος για την επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια εμφανίστηκε ο Λαρς Ρίκεν, μετά την επιτυχημένη επέμβαση του Έλληνα μεσοεπιθετικού.

Ντόρτμουντ: «Θα αγωνιστεί ξανά φέτος ο Κωνσταντέλιας»
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Η Μπορούσια Ντόρτμουντ θα στερηθεί για αρκετό διάστημα τις υπηρεσίες του Γιάννη Κωνσταντέλια, ωστόσο στις τάξεις της γερμανικής ομάδας υπάρχει αισιοδοξία πως ο Έλληνας διεθνής θα προλάβει να επιστρέψει στη δράση πριν από την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

Ο ισχυρός άνδρας της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, αναφέρθηκε στην κατάσταση του 23χρονου μεσοεπιθετικού μετά την επέμβαση για τη ρήξη χιαστού που υπέστη.

«Θα αγωνιστεί ξανά μέσα σε αυτή τη σεζόν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρίκεν στην «Bild», χωρίς πάντως να υπάρχει μέχρι στιγμής συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του Κωνσταντέλια.

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