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Άγιαξ: Έκλεισε τον Μπισουμά για έναν χρόνο

Ο Άγιαξ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ιβς Μπισουμά, με τον έμπειρο μέσο να αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο.

Άγιαξ: Έκλεισε τον Μπισουμά για έναν χρόνο
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Σύμφωνα με τη «Telegraaf», ο Ιβς Μπισουμά, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Τότεναμ το καλοκαίρι, αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τον Άγιαξ.

Στη συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπεται, μάλιστα, και ειδική ρήτρα ανανέωσης, που δίνει τη δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας.

Ο Μπισουμά έχει σημαντική εμπειρία από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν για τη Λιλ και την Μπράιτον, πριν μετακομίσει στην Τότεναμ.

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