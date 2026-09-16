Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια: Στροφή στο Europa League για νέα αρχή - Η ώρα και τα κανάλια

Με στόχο να αφήσει πίσω του το δύσκολο ξεκίνημα στη Super League και να μπει στη League Phase του Europa League με μια νίκη που θα του δώσει ηρεμία κι αυτοπεποίθηση, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Γιαγκελόνια στο Φάληρο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία, μόλις επτά παιχνίδια μετά την έναρξη της σεζόν. Τη θέση του πήρε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος είχε δύσκολο ντεμπούτο, καθώς ο ΟΦΗ έφυγε νικητής με 1-0 από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε σε μια περίοδο που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για δοκιμές. Ο Ολυμπιακός έχει δύο νίκες σε τέσσερα παιχνίδια στη Super League, ενώ στο Κύπελλο Ελλάδας επικράτησε της Λάρισας με 4-0 και του Βόλου με 3-2. Στο πρωτάθλημα, πέρα από τις νίκες με Ατρόμητο και Αστέρα Τρίπολης με 1-0, έφερε 1-1 με τον Βόλο και γνώρισε την ήττα από τον ΟΦΗ.

Το ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League ήρθε μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Αυτή θα είναι η πρώτη επίσημη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί σε φιλικό το 2019, με τους Πειραιώτες να επικρατούν με το εντυπωσιακό 5-0.

Σε επίσημο επίπεδο, ο Ολυμπιακός έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν μόνο μία πολωνική ομάδα, τη Γκόρνικ Ζάμπρζε, από την οποία αποκλείστηκε τη σεζόν 1987-88.

Η πορεία της Γιαγκελόνια στην Ευρώπη

Η Γιαγκελόνια έχει φτάσει για πρώτη φορά στη League Phase του Europa League, αφού πρώτα χρειάστηκε να περάσει από τα προκριματικά. Αρχικά απέκλεισε τη Ρέιντζερς με συνολικό σκορ 3-2 για τον 3ο προκριματικό γύρο και στα playoffs ξεπέρασε το εμπόδιο της Ιμπέρια με 6-1.

Στο πρωτάθλημα, όμως, τα πράγματα δεν εξελίσσονται το ίδιο καλά. Η ομάδα του Άντριαν Σιεμιένιετς έχασε από τη Λεχ Πόζναν με 2-1 και στη συνέχεια ηττήθηκε 2-0 από τη Βίσλα Κρακοβίας. Ανάμεσα στις δύο ήττες είχε πάρει νίκη με 2-1 απέναντι στη Σλασκ Βρότσλαβ.

Η πολωνική ομάδα έχει παίξει ξανά στην Ελλάδα, όταν αντιμετώπισε τον Άρη στα προκριματικά του Europa League τη σεζόν 2010-11. Δεν κατάφερε να κερδίσει σε κανένα από τα δύο παιχνίδια και συνολικά παραμένει χωρίς νίκη απέναντι σε ελληνικό σύλλογο.

Οι «πονοκέφαλοι» του Αλγουαθίλ

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό και φαίνεται πως έχει στο μυαλό του αρκετές αλλαγές, τουλάχιστον τρεις στο βασικό σχήμα.

Δεδομένα εκτός μάχης είναι ο τιμωρημένος Φορτούνης και ο τραυματίας Σα, ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ρόκα και Κλέιτον.

Με μικροπροβλήματα ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ Τσικίνιο και Πιρόλα, ωστόσο πιθανότατα θα είναι διαθέσιμοι. Ο Αλγουαθίλ χρησιμοποίησε το 4-2-3-1 στο πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο και αναμένεται να κινηθεί στην ίδια λογική.

Για τη Γιαγκελόνια μοναδική επιβεβαιωμένη απουσία είναι αυτή του Ουσμάν Σο, ο οποίος αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό. Ο Σιεμιένιετς έχει στη διάθεσή του το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε αλλαγές μετά την κακή εμφάνιση και την ήττα από τη Βίσλα.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα (Κάρμο), Τικνιζιάν (Μπρούνο), Πουέρτα, Φρόιλερ, Γιάρεμτσουκ (Γκονζάλες), Τσικίνιο, Ζέλσον Μάρτινς, Σίλβα.

ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ (Άντριαν Σιεμιένιετς): Αμπράμοβιτς, Βόιτουσεκ, Βιτάλ, Κωνσταντόπουλος, Βντόβικ, Κλίνγκε, Ρομάντσουκ, Ιμάζ, Αγκμπονίφο, Πρέλετς, Σμιτ.

Πού θα δείτε τον αγώνα

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά τόσο από τον ΑΝΤ1, όσο και από το Magenta Sport 2.