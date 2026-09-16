Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό αήττητο σερί και το ρεκόρ 27 ετών που «κυνηγάει» ο Νίστρουπ

Έπειτα από το περυσινό αλλαλούμ με αλλαγές προπονητών και προσώπων εντός του συλλόγου αλλά και το πολύ κακό φινάλε στη σεζόν που βρήκε τον Παναθηναϊκό στην 4η θέση του πρωταθλήματος με -20 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, λίγοι ήταν εκείνοι που θα περίμεναν ένα τόσο δυναμικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν.

Για την ακρίβεια, ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλαθλος του τριφυλλιού δεν θα περίμενε να δει την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ να είναι αήττητη στις 11 πρώτες αναμετρήσεις της σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Με αλλαγή προπονητή και αρκετές (απαραίτητες) προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ, ένα πιο μετριοπαθές ξεκίνημα στη σεζόν για τον Παναθηναϊκό θα φαντάζεσαι πιο λογικό, ωστόσο ο Δανός προπονητής κατόρθωσε με το «καλημέρα» να βρει ρόλους και χημεία και να εμπνεύσει εμπιστοσύνη όχι μόνο στους ποδοσφαιριστές του, αλλά και στον κόσμο του «Τριφυλλιού».

Ο Ευρωπαϊκός καλοκαιρινός «Γολγοθάς»

Ο Παναθηναϊκός δεν έπεισε στα πρώτα του Ευρωπαϊκά ραντεβού στα τέλη του Ιουλίου, ωστόσο κατάφερε αρχικά με νίκη εκτός έδρας με 1-2 και με «Χ» στο ΟΑΚΑ με 2-2 να συνεχίσει στον επόμενο προκριματικό γύρο αποκλείοντας την Πάκσι, και μετά από μια αγχωτική νίκη με το «χρυσό» γκολ του Ντέσερς στο 94’ κατάφερε να κάμψει και την αντίσταση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Στη συνέχεια, στον τελευταίο προκριματικό γύρο, με υπερβολικό άγχος και με γερή δόση... τύχης κατάφερε με γκολ - πέναλτι στο 120+ να αφήσει εκτός συνέχειας την Χράντεκ Κράλοβε και να «κλείσει» τη θέση του στη League Phase του Uefa Conference League.

Μπορεί ομολογουμένως ο Παναθηναϊκός να μην έθελξε με τις εμφανίσεις του στα ευρωπαϊκά προκριματικά, ωστόσο η δουλειά έγινε και ο πρώτος στόχος που ήταν εξαρχής ξεκάθαρος, δηλαδή η συμμετοχή του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League, επετεύχθη.

Το εντυπωσιακό 5/5 στην Ελλάδα

Το επόμενο στοίχημα του Τζέικομπ Νίστρουπ ήταν να καταφέρει να παρουσιάσει ένα σύνολο έτοιμο να πρωταγωνιστήσει στις εγχώριες διοργανώσεις, έχοντας αποβάλλει από τους ώμους του το «πρέπει» της Ευρωπαϊκής πρόκρισης. Δεδομένου του μεγέθους της επένδυσης που έγινε το φετινό καλοκαίρι, με τον Γιάννη Αλαφούζο να ξοδεύει αμύθητα ποσά για να ενισχύσει την προσπάθεια του Δανού τεχνικού, - με αποκορύφωμα την προσθήκη του Ουναϊ - η πίεση στον Νίστρουπ ήταν αντίστοιχα μεγάλη.

Ο Δανός όμως από το ξεκίνημα απέδειξε πως είναι πολύ «καλός φίλος» με την πίεση ξεκινώντας με το δεξί σε πρωτάθλημα με κύπελλο, νικώντας αρχικά τον Λεβαδειακό τη 2η αγωνιστική με 0-2 (αφού η πρώτη με την Κηφισιά είχε αναβληθεί προσωρινά λόγω Ευρώπης), ενώ ανάλογη ήταν και η συνέχεια στο Κύπελλο με το 1-0 απέναντι στη Νίκη Βόλου.

Το πρώτο crash test με τον ΠΑΟΚ πλησίαζε και ο Παναθηναϊκός έπρεπε πλέον να αποδείξει πως μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους υπόλοιπους διεκδικητές. Το «Τριφύλλι» στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής δεν απέδειξε απλώς πως μπορεί να είναι ανταγωνιστικό, αλλά πως μπορεί να κυριαρχήσει, επικρατώντας άνετα επί του ΠΑΟΚ με 3-1. Το 3/3 είχε γίνει με τον πλέον επιβλητικό τρόπο.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε ακάθεκτος την ξέφρενη πορεία του μοιράζοντας τρία γκολ σε Κηφισιά (3-1) και Παναιτωλικό (3-0) και βρίσκεται μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League στο +3 από τον ΠΑΟΚ, το +4 από την ΑΕΚ και το +5 από τον Ολυμπιακό.

Το «στοιχειωμένο» ρεκόρ που κυνηγά ο Νίστρουπ

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει ξεκινήσει άκρως εντυπωσιακά την πορεία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού και έχει επιστρέψει τα χαμόγελα αισιοδοξίας σε μεγάλη μερίδα των φιλάθλων του «Τριφυλλιού».

Έπειτα από 11 επίσημα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός αγνοεί την ήττα και μετρά συνολικά 8 νίκες και 3 ισοπαλίες.

Για να βρούμε ένα τόσο εντυπωσιακό ξεκίνημα σε σεζόν του Παναθηναϊκού πρέπει να ταξιδέψουμε στο 2009 και στον Νίκο Νιόπλια την χρονιά που ο Παναθηναϊκός στο τέλος της σεζόν πανηγύρισε το νταμπλ.

Τότε ο Έλληνας προπονητής είχε προσληφθεί τον Δεκέμβριο για να αντικαταστήσει τον Χενκ Τεν Κάτε, ενώ βοηθός του στον πάγκο του Παναθηναϊκού ήταν ο εμβληματικός Κριστόφ Βαζέχα. Ο Νιόπλιας από τα πρώτα του παιχνίδια κατάφερε να δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί. Μετά τις νίκες απέναντι σε Ηρακλή και Ντιναμό Βουκουρεστίου, ακολούθησαν επτά συνεχόμενες νίκες, δύο ισοπαλίες με Άρη και ΑΕΚ και ακόμη δύο νίκες, πριν έρθει η ήττα από την Καβάλα.

Ένα εντυπωσιακό σερί είχε «τρέξει» και ο Ρούι Βιτόρια, ο οποίος ξεκίνησε με νίκη στον Βόλο και στη συνέχεια γνώρισε ήττα από την Τζουργκάρντεν, πριν ακολουθήσει ένα εντυπωσιακό σερί 11 νικών σε 12 αγώνες, με μοναδική ισοπαλία το 1-1 απέναντι στον Ατρόμητο.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, από την πλευρά του, μπορεί να έγραψε το ιστορικό 10/10 στο πρωτάθλημα στη δεύτερη σεζόν του, όμως στην αρχή της θητείας του είχε δύο διαδοχικές εκτός έδρας ήττες από ΠΑΣ Γιάννινα και Άρη.

Ο Γιώργος Δώνης είχε επίσης ξεκινήσει δυναμικά, με έξι συνεχόμενες νίκες και μόλις μία ισοπαλία στην Τρίπολη πριν από το πρώτο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Γυρνώντας ακόμα πιο πίσω στον χρόνο ο Σέρχιο Μαρκαριάν είχε φτάσει τις δέκα νίκες στα πρώτα έντεκα παιχνίδια της δεύτερης θητείας του, έχοντας όμως γνωρίσει ήττα από τον Ηρακλή ήδη από τη 2η αγωνιστική.

Ο Γιάννης Κυράστας είχε αρχίσει το 1999 χωρίς ήττα στα πρώτα δέκα παιχνίδια, με απολογισμό 8-2-0, ενώ ο Χουάν Ραμόν Ρότσα παραμένει η κορυφαία επίδοση, καθώς στα πρώτα 16 παιχνίδια του μέτρησε 15 νίκες και μία ισοπαλία.

Επομένως, ο κόουτς Νίστρουπ με το εντυπωσιακό του ξεκίνημα στον πάγκο του Παναθηναϊκού έχει καταφέρει ήδη να μπει σε ένα «κλειστό κλαμπ» με ορισμένους από τους πιο αξιόλογους προπονητές στην ιστορία του συλλόγου.

Intime Live INTIME NEWS

Οι πρωταγωνιστές στο αήττητο σερί

Ομολογουμένως, όταν μιλάμε για ένα τόσο εντυπωσιακό και πληθωρικό αήττητο σερί, στο οποίο φυσικά εκτός από τις εγχώριες διοργανώσεις συμπεριλαμβάνεται και ευρωπαϊκή πρόκριση, δεν αρκεί να ξεχωρίζουν ορισμένοι παίκτες, αλλά όλο το σύνολο και αυτό είναι που ισχύει στην μέχρι τώρα πορεία του Παναθηναϊκού.

Ωστόσο, σίγουρα υπάρχουν πρωταγωνιστές οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει στο πολύ καλό ξεκίνημα της ομάδας.

Θα ήταν παράλογο αν δεν ξεκινούσαμε κάνοντας ειδική μνεία στον Βιθέντε Ταμπόρδα, αφού ο Αργεντινός «μάγος» έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να σημειώσει 4 γκολ και έχει προσθέσει και 4 ασίστ, αποτελώντας αναμφίβολα τον ηγέτη του «Τριφυλλιού» μέχρι εδώ.

Μπορεί να ξεκίνησε τη σεζόν ως δεύτερη επιλογή στα μάτια του Νίστρουπ πίσω από τον Γιάγκουσιτς, όμως σταδιακά κέρδισε τον ρόλο του και απέδειξε στον Δανό πως η 11αδα πρέπει να ξεκινάει από αυτόν.

Από κοντά ακολουθούν οι Ανδρέας Τετέι και Σίριλ Ντέσερς με 4 γκολ έκαστος, αποδεικνύοντας πως ο Παναθηναϊκός φέτος διαθέτει πολλές λύσεις στο ρόστερ του και έχει την απαραίτητη πολυφωνία ώστε να παίρνει τα ματς.

Πολύ καλό ξεκίνημα έχει κάνει και ο Ινάκι Πένια, ο οποίος μπορεί στην αρχή σε πολλούς να μη «γέμιζε το μάτι», κυρίως λόγω ύψους, ωστόσο με τις εμφανίσεις του έχει αποδείξει την ποιότητα του και έχει ξελασπώσει ουκ ολίγες φορές φέτος τον Παναθηναϊκό, πολύ περισσότερο στην Ευρώπη.

Θετικό φυσικά είναι το Ολλανδικό δίδυμο των στόπερ του Παναθηναϊκού με τον αρχηγό Ντε Φραϊ αλλά και τον Φαν Ντρόγκελεν να συνθέτουν ένα σκληροτράχηλο δίδυμο που προσφέρει σιγουριά και αυτοπεποίθηση στα μετόπισθεν.