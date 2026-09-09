Λιονέλ Μέσι: Ολοκληρώνει την αγορά της καταλανικής ομάδας, Ελντένσε

Στην απόκτηση της Ελντένσε, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, προχωρά ο Λιονέλ Μέσι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία, βάσει της οποίας ο Αργεντινός θα αποκτήσει όλες τις μετοχές που βρίσκονται στην κατοχή της «TH Soluciones Group S.A.S.», η οποία αποτελεί τον πλειοψηφικό ιδιοκτήτη της ισπανικής ομάδας. Η σχετική ανακοίνωση αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η «TH Soluciones Group S.A.S.», επενδυτικός όμιλος από την Κολομβία, είχε αναλάβει τον έλεγχο της Ελντένσε τον Οκτώβριο του 2025. Πλέον, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, πρόκειται να μεταβιβάσει το σύνολο του ποσοστού της στον Λιονέλ Μέσι.

Ωστόσο, για να ολοκληρωθεί η συμφωνία απαιτείται η έγκριση του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού (CSD) της Ισπανίας.

Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται μετά την πρόσφατη αποχώρηση του Μέσι από την εθνική Αργεντινής. Ο Αργεντινός έχει ήδη αποκτήσει την Κορνέγια, ομάδα που αγωνίζεται στην πέμπτη κατηγορία της Ισπανίας, ενώ στις 16 Απριλίου απέκτησε, μαζί με τον φίλο και συμπαίκτη του, Λουίς Σουάρες, και την Ντεπορτίβο ΛΣΜ, η οποία συμμετέχει στην τρίτη κατηγορία της Ουρουγουάης.

Παράλληλα, ο Μέσι αναμένεται να αποκτήσει μερίδιο και στην Ίντερ Μαϊάμι, όταν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τον αμερικανικό σύλλογο.

Η Ελντένσε έχει ως έδρα την Έλντα, πόλη περίπου 55.000 κατοίκων στην ανατολική πλευρά της ισπανικής επαρχίας του Αλικάντε.

Στην ιστορία της, η ισπανική ομάδα έχει αγωνιστεί κατά κύριο λόγο στις χαμηλότερες κατηγορίες της χώρας. Η ενίσχυση μέσω νέων επενδύσεων, ωστόσο, της επέτρεψε να βρεθεί στη δεύτερη κατηγορία σε τρεις από τις τέσσερις τελευταίες σεζόν.