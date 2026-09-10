Super League: Ορίστηκαν οι επόμενες αγωνιστικές - Πότε θα γίνει το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Επίσημη… μορφή πήρε το πρόγραμμα της Stoiximan Super League από την 5η έως την 16η αγωνιστική, με το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός να γίνεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου μετά την διακοπή.
Το πλήρες πρόγραμμα των αναμετρήσεων της Stoiximan Super League μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2027, ήτοι μέχρι την 16η αγωνιστική, ανακοίνωσε την Πέμπτη (10/09) η διοργανώτρια αρχή.
Από την ανακοίνωση, έγινε γνωστό πως το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 6η αγωνιστική θα γίνει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 21:00, ενώ το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ για την 9η στροφή στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 21:00.
Συνοπτικά, το πρόγραμμα από την 5η μέχρι την 16η αγωνιστική:
5η αγωνιστική
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
- 19:00 Ατρόμητος Αθηνών - Κηφισιά (Δημ. Στ. Περιστερίου)
- 19:30 Άρης - ΠΟΤ Ηρακλής (Κλ. Βικελίδης)
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
- 17:00 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός (Δημ. Στ. Λιβαδειάς «Λ. Κατσώνης»)
- 18:00 Βόλος ΝΠΣ - Α.Ε.Κ. (Πανθεσσαλικό Στάδιο)
- 19:00 Ο.Φ.Η. - Αστέρας AKTOR (Παγκρήτιο Στάδιο)
- 19:30 Καλαμάτα - Παναθηναϊκός (Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας)
- 21:00 Παναιτωλικός - Π.Α.Ο.Κ. (Γήπεδο Παναιτωλικού)
6η αγωνιστική
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
- 19:30 Α.Ε.Κ. - Ο.Φ.Η. (ALLWYN ΑΡΕΝΑ)
- 19:30 Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος Αθηνών (Γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης»)
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
- 17:00 ΠΟΤ Ηρακλής - Λεβαδειακός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)
- 17:00 Κηφισιά - Παναιτωλικός (Γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης»)
- 19:00 Άρης - Βόλος ΝΠΣ (Γήπεδο «Κλ. Βικελίδης»)
- 21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»)
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
- 18:00 Π.Α.Ο.Κ. - Καλαμάτα (Γήπεδο Τούμπας)
7η αγωνιστική
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
- 17:00 Λεβαδειακός - Βόλος ΝΠΣ (Δημ. Στ. Λιβαδειάς «Λ. Κατσώνης»)
- 19:30 Ατρόμητος Αθηνών - Α.Ε.Κ. (Δημ. Στ. Περιστερίου)
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
- 16:00 Καλαμάτα - Ο.Φ.Η. (Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας)
- 17:00 Παναιτωλικός - Ολυμπιακός (Γήπεδο Παναιτωλικού)
- 19:00 Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR (Ο.Α.Κ.Α.)
- 20:00 Κηφισιά - Άρης (Γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης»)
- 21:00 Π.Α.Ο.Κ. - ΠΟΤ Ηρακλής (Γήπεδο Τούμπας)
8η αγωνιστική
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
- 19:00 ΠΟΤ Ηρακλής - Κηφισιά (Καυτανζόγλειο Στάδιο)
- 19:30 Αστέρας AKTOR - Λεβαδειακός (Γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης»)
- 20:00 Α.Ε.Κ. - Παναιτωλικός (ALLWYN ΑΡΕΝΑ)
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
- 16:00 Ολυμπιακός - Καλαμάτα (Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»)
- 18:00 Βόλος ΝΠΣ - Παναθηναϊκός (Πανθεσσαλικό Στάδιο)
- 19:30 Άρης - Ατρόμητος Αθηνών (Γήπεδο «Κλ. Βικελίδης»)
- 20:00 Ο.Φ.Η. - Π.Α.Ο.Κ. (Παγκρήτιο Στάδιο)
9η αγωνιστική
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
- 19:00 Κηφισιά - Ολυμπιακός (Γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης»)
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
- 17:00 Λεβαδειακός - Άρης (Δημ. Στ. Λιβαδειάς «Λ. Κατσώνης»)
- 18:00 Παναιτωλικός - Ο.Φ.Η. (Γήπεδο Παναιτωλικού)
- 19:00 Π.Α.Ο.Κ. - Αστέρας AKTOR (Γήπεδο Τούμπας)
- 21:00 Παναθηναϊκός - Α.Ε.Κ. (Ο.Α.Κ.Α.)
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
- 18:00 Ατρόμητος Αθηνών - Βόλος ΝΠΣ (Δημ. Στ. Περιστερίου)
- 19:30 Καλαμάτα - ΠΟΤ Ηρακλής (Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας)
10η αγωνιστική
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
- 17:00 Βόλος ΝΠΣ - Κηφισιά (Πανθεσσαλικό Στάδιο)
- 19:30 Άρης - Παναιτωλικός (Γήπεδο «Κλ. Βικελίδης»)
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
- 17:00 Α.Ε.Κ. - Λεβαδειακός (ALLWYN ΑΡΕΝΑ)
- 17:00 Αστέρας AKTOR - Καλαμάτα (Γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης»)
- 19:00 Ο.Φ.Η. - Ατρόμητος Αθηνών (Παγκρήτιο Στάδιο)
- 20:00 ΠΟΤ Ηρακλής - Παναθηναϊκός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)
- 21:00 Ολυμπιακός - Π.Α.Ο.Κ. (Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»)
11η αγωνιστική
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
- 19:30 Καλαμάτα - Α.Ε.Κ. (Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας)
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
- 16:00 Λεβαδειακός - Ατρόμητος Αθηνών (Δημ. Στ. Λιβαδειάς «Λ. Κατσώνης»)
- 17:00 Παναιτωλικός - Βόλος ΝΠΣ (Γήπεδο Παναιτωλικού)
- 19:00 Ολυμπιακός - ΠΟΤ Ηρακλής (Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»)
- 19:00 Παναθηναϊκός - Ο.Φ.Η. (Ο.Α.Κ.Α.)
- 19:30 Π.Α.Ο.Κ. - Κηφισιά (Γήπεδο Τούμπας)
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
- 17:00 Αστέρας AKTOR - Άρης (Γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης»)
12η αγωνιστική
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
- 17:00 Βόλος ΝΠΣ - Αστέρας AKTOR (Πανθεσσαλικό Στάδιο)
- 20:00 Κηφισιά - Καλαμάτα (Γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης»)
- 21:00 ΠΟΤ Ηρακλής - Παναιτωλικός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
- 17:00 Ατρόμητος Αθηνών - Παναθηναϊκός (Δημ. Στ. Περιστερίου)
- 17:30 Ο.Φ.Η. - Λεβαδειακός (Παγκρήτιο Στάδιο)
- 19:00 Άρης - Ολυμπιακός (Γήπεδο «Κλ. Βικελίδης»)
- 21:00 Α.Ε.Κ. - Π.Α.Ο.Κ. (ALLWYN ΑΡΕΝΑ)
13η αγωνιστική
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
- 20:00 Ολυμπιακός - Α.Ε.Κ. (Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»)
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
- 15:00 Καλαμάτα - Λεβαδειακός (Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας)
- 16:00 Αστέρας AKTOR - Κηφισιά (Γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης»)
- 19:00 Παναθηναϊκός - Άρης (Ο.Α.Κ.Α.)
- 19:30 Π.Α.Ο.Κ. - Βόλος ΝΠΣ (Γήπεδο Τούμπας)
- 20:00 Ο.Φ.Η. - ΠΟΤ Ηρακλής (Παγκρήτιο Στάδιο)
Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου
- 19:00 Παναιτωλικός - Ατρόμητος Αθηνών (Γήπεδο Παναιτωλικού)
14η αγωνιστική
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου
- 17:00 Καλαμάτα - Παναιτωλικός (Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας)
- 19:30 Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR (Δημ. Στ. Λιβαδειάς «Λ. Κατσώνης»)
- 21:00 ΠΟΤ Ηρακλής - Άρης (Καυτανζόγλειο Στάδιο)
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
- 17:00 Ατρόμητος Αθηνών - Ολυμπιακός (Δημ. Στ. Περιστερίου)
- 19:00 Α.Ε.Κ. - Βόλος ΝΠΣ (ALLWYN ΑΡΕΝΑ)
- 19:30 Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός (Γήπεδο Τούμπας)
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου
- 19:00 Κηφισιά - Ο.Φ.Η. (Γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης»)
15η αγωνιστική
Σάββατο 19 Δεκεμβρίου
- 17:00 Βόλος ΝΠΣ - Λεβαδειακός (Πανθεσσαλικό Στάδιο)
- 19:30 Αστέρας AKTOR - Π.Α.Ο.Κ. (Γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης»)
- 20:00 Κηφισιά - Ατρόμητος Αθηνών (Γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης»)
Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
- 17:00 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός (Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»)
- 19:00 Παναθηναϊκός - ΠΟΤ Ηρακλής (Ο.Α.Κ.Α.)
- 19:30 Άρης - Α.Ε.Κ. (Γήπεδο «Κλ. Βικελίδης»)
- 19:30 Ο.Φ.Η. - Καλαμάτα (Παγκρήτιο Στάδιο)
16η αγωνιστική
Σάββατο 9 Ιανουαρίου
- 17:00 Λεβαδειακός - Ο.Φ.Η. (Δημ. Στ. Λιβαδειάς «Λ. Κατσώνης»)
- 19:00 Α.Ε.Κ. - Ατρόμητος Αθηνών (ALLWYN ΑΡΕΝΑ)
- 19:30 Καλαμάτα - Ολυμπιακός (Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας)
- 20:00 ΠΟΤ Ηρακλής - Βόλος ΝΠΣ (Καυτανζόγλειο Στάδιο)
Κυριακή 10 Ιανουαρίου
- 17:00 Αστέρας AKTOR - Παναθηναϊκός (Γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης»)
- 19:30 Άρης - Π.Α.Ο.Κ. (Γήπεδο «Κλ. Βικελίδης»)
- 19:30 Παναιτωλικός - Κηφισιά (Γήπεδο Παναιτωλικού)