Super League: Ορίστηκαν οι επόμενες αγωνιστικές - Πότε θα γίνει το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Το πλήρες πρόγραμμα των αναμετρήσεων της Stoiximan Super League μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2027, ήτοι μέχρι την 16η αγωνιστική, ανακοίνωσε την Πέμπτη (10/09) η διοργανώτρια αρχή.

Από την ανακοίνωση, έγινε γνωστό πως το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 6η αγωνιστική θα γίνει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 21:00, ενώ το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ για την 9η στροφή στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 21:00.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα από την 5η μέχρι την 16η αγωνιστική:

5η αγωνιστική

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

19:00 Ατρόμητος Αθηνών - Κηφισιά (Δημ. Στ. Περιστερίου)

19:30 Άρης - ΠΟΤ Ηρακλής (Κλ. Βικελίδης)

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

17:00 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός (Δημ. Στ. Λιβαδειάς «Λ. Κατσώνης»)

18:00 Βόλος ΝΠΣ - Α.Ε.Κ. (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

19:00 Ο.Φ.Η. - Αστέρας AKTOR (Παγκρήτιο Στάδιο)

19:30 Καλαμάτα - Παναθηναϊκός (Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας)

21:00 Παναιτωλικός - Π.Α.Ο.Κ. (Γήπεδο Παναιτωλικού)

6η αγωνιστική

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

19:30 Α.Ε.Κ. - Ο.Φ.Η. (ALLWYN ΑΡΕΝΑ)

19:30 Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος Αθηνών (Γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης»)

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

17:00 ΠΟΤ Ηρακλής - Λεβαδειακός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)

17:00 Κηφισιά - Παναιτωλικός (Γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης»)

19:00 Άρης - Βόλος ΝΠΣ (Γήπεδο «Κλ. Βικελίδης»)

21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»)

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

18:00 Π.Α.Ο.Κ. - Καλαμάτα (Γήπεδο Τούμπας)

7η αγωνιστική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

17:00 Λεβαδειακός - Βόλος ΝΠΣ (Δημ. Στ. Λιβαδειάς «Λ. Κατσώνης»)

19:30 Ατρόμητος Αθηνών - Α.Ε.Κ. (Δημ. Στ. Περιστερίου)

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

16:00 Καλαμάτα - Ο.Φ.Η. (Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας)

17:00 Παναιτωλικός - Ολυμπιακός (Γήπεδο Παναιτωλικού)

19:00 Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR (Ο.Α.Κ.Α.)

20:00 Κηφισιά - Άρης (Γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης»)

21:00 Π.Α.Ο.Κ. - ΠΟΤ Ηρακλής (Γήπεδο Τούμπας)

8η αγωνιστική

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

19:00 ΠΟΤ Ηρακλής - Κηφισιά (Καυτανζόγλειο Στάδιο)

19:30 Αστέρας AKTOR - Λεβαδειακός (Γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης»)

20:00 Α.Ε.Κ. - Παναιτωλικός (ALLWYN ΑΡΕΝΑ)

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

16:00 Ολυμπιακός - Καλαμάτα (Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»)

18:00 Βόλος ΝΠΣ - Παναθηναϊκός (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

19:30 Άρης - Ατρόμητος Αθηνών (Γήπεδο «Κλ. Βικελίδης»)

20:00 Ο.Φ.Η. - Π.Α.Ο.Κ. (Παγκρήτιο Στάδιο)

9η αγωνιστική

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

19:00 Κηφισιά - Ολυμπιακός (Γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης»)

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

17:00 Λεβαδειακός - Άρης (Δημ. Στ. Λιβαδειάς «Λ. Κατσώνης»)

18:00 Παναιτωλικός - Ο.Φ.Η. (Γήπεδο Παναιτωλικού)

19:00 Π.Α.Ο.Κ. - Αστέρας AKTOR (Γήπεδο Τούμπας)

21:00 Παναθηναϊκός - Α.Ε.Κ. (Ο.Α.Κ.Α.)

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

18:00 Ατρόμητος Αθηνών - Βόλος ΝΠΣ (Δημ. Στ. Περιστερίου)

19:30 Καλαμάτα - ΠΟΤ Ηρακλής (Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας)

10η αγωνιστική

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

17:00 Βόλος ΝΠΣ - Κηφισιά (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

19:30 Άρης - Παναιτωλικός (Γήπεδο «Κλ. Βικελίδης»)

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

17:00 Α.Ε.Κ. - Λεβαδειακός (ALLWYN ΑΡΕΝΑ)

17:00 Αστέρας AKTOR - Καλαμάτα (Γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης»)

19:00 Ο.Φ.Η. - Ατρόμητος Αθηνών (Παγκρήτιο Στάδιο)

20:00 ΠΟΤ Ηρακλής - Παναθηναϊκός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)

21:00 Ολυμπιακός - Π.Α.Ο.Κ. (Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»)

11η αγωνιστική

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

19:30 Καλαμάτα - Α.Ε.Κ. (Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας)

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

16:00 Λεβαδειακός - Ατρόμητος Αθηνών (Δημ. Στ. Λιβαδειάς «Λ. Κατσώνης»)

17:00 Παναιτωλικός - Βόλος ΝΠΣ (Γήπεδο Παναιτωλικού)

19:00 Ολυμπιακός - ΠΟΤ Ηρακλής (Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»)

19:00 Παναθηναϊκός - Ο.Φ.Η. (Ο.Α.Κ.Α.)

19:30 Π.Α.Ο.Κ. - Κηφισιά (Γήπεδο Τούμπας)

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

17:00 Αστέρας AKTOR - Άρης (Γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης»)

12η αγωνιστική

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

17:00 Βόλος ΝΠΣ - Αστέρας AKTOR (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

20:00 Κηφισιά - Καλαμάτα (Γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης»)

21:00 ΠΟΤ Ηρακλής - Παναιτωλικός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

17:00 Ατρόμητος Αθηνών - Παναθηναϊκός (Δημ. Στ. Περιστερίου)

17:30 Ο.Φ.Η. - Λεβαδειακός (Παγκρήτιο Στάδιο)

19:00 Άρης - Ολυμπιακός (Γήπεδο «Κλ. Βικελίδης»)

21:00 Α.Ε.Κ. - Π.Α.Ο.Κ. (ALLWYN ΑΡΕΝΑ)

13η αγωνιστική

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

20:00 Ολυμπιακός - Α.Ε.Κ. (Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»)

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

15:00 Καλαμάτα - Λεβαδειακός (Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας)

16:00 Αστέρας AKTOR - Κηφισιά (Γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης»)

19:00 Παναθηναϊκός - Άρης (Ο.Α.Κ.Α.)

19:30 Π.Α.Ο.Κ. - Βόλος ΝΠΣ (Γήπεδο Τούμπας)

20:00 Ο.Φ.Η. - ΠΟΤ Ηρακλής (Παγκρήτιο Στάδιο)

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου

19:00 Παναιτωλικός - Ατρόμητος Αθηνών (Γήπεδο Παναιτωλικού)

14η αγωνιστική

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου

17:00 Καλαμάτα - Παναιτωλικός (Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας)

19:30 Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR (Δημ. Στ. Λιβαδειάς «Λ. Κατσώνης»)

21:00 ΠΟΤ Ηρακλής - Άρης (Καυτανζόγλειο Στάδιο)

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

17:00 Ατρόμητος Αθηνών - Ολυμπιακός (Δημ. Στ. Περιστερίου)

19:00 Α.Ε.Κ. - Βόλος ΝΠΣ (ALLWYN ΑΡΕΝΑ)

19:30 Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός (Γήπεδο Τούμπας)

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου

19:00 Κηφισιά - Ο.Φ.Η. (Γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης»)

15η αγωνιστική

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου

17:00 Βόλος ΝΠΣ - Λεβαδειακός (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

19:30 Αστέρας AKTOR - Π.Α.Ο.Κ. (Γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης»)

20:00 Κηφισιά - Ατρόμητος Αθηνών (Γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης»)

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

17:00 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός (Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»)

19:00 Παναθηναϊκός - ΠΟΤ Ηρακλής (Ο.Α.Κ.Α.)

19:30 Άρης - Α.Ε.Κ. (Γήπεδο «Κλ. Βικελίδης»)

19:30 Ο.Φ.Η. - Καλαμάτα (Παγκρήτιο Στάδιο)

16η αγωνιστική

Σάββατο 9 Ιανουαρίου

17:00 Λεβαδειακός - Ο.Φ.Η. (Δημ. Στ. Λιβαδειάς «Λ. Κατσώνης»)

19:00 Α.Ε.Κ. - Ατρόμητος Αθηνών (ALLWYN ΑΡΕΝΑ)

19:30 Καλαμάτα - Ολυμπιακός (Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας)

20:00 ΠΟΤ Ηρακλής - Βόλος ΝΠΣ (Καυτανζόγλειο Στάδιο)

Κυριακή 10 Ιανουαρίου