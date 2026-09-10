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Τα ντέρμπι του πρωταθλήματος μέχρι τη 16η αγωνιστική

Έξι μεγάλα ντέρμπι θα πραγματοποιηθούν στη Stoiximan Super League μέχρι και τις αρχές Δεκεμβρίου.

Τα ντέρμπι του πρωταθλήματος μέχρι τη 16η αγωνιστική
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Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος έως και την 16η αγωνιστική με το ενδιαφέρον όλων να επικεντρώνεται στα μεγάλα παιχνίδια που θα γίνουν από αρχές Οκτωβρίου μέχρι και αρχές Δεκεμβρίου.

Αρχής γενομένης από το «Γ.Καραϊσκάκης» και το ντέρμπι «αιωνίων» στις 11 Οκτωβρίου στις 21:00, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά

6η αγωνιστική 11/10 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (21:00)

9η αγωνιστική 1/11 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (21:00)

10η αγωνιστική 8/11 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (21:00)

12η αγωνιστική 29/11 Άρης-Ολυμπιακός (19:00) 29/11 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (21:00)

13η αγωνιστική 5/12 Ολυμπιακός-ΑΕΚ (20:00) 6/12 Παναθηναϊκός-Άρης (19:00)

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