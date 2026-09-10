«Δανεικός στη Ζελέζνιτσαρ ο Πάντοβιτς»

Έτσι όπως έχει «χτιστεί» η επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού ο Μίλος Πάντοβιτς είναι ξεκάθαρο πως δε μπορεί να χωρέσει στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Για τον λόγο αυτό στον Παναθηναϊκό έχουν ξεκινήσει τις επαφές για ανεύρεση ομάδας για να συνεχίσει την καριέρα του ο Σέρβος παίκτης και όπως όλα δείχνουν ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σερβία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα Παναθηναϊκός και Πάντοβιτς τα έχουν βρει σε όλα για να συνεχίσει ο παίκτης την καριέρα του στην Ζαλέζνιτσαρ με τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό.