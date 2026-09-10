Ολυμπιακός: Η φιλοσοφία Αλγκουαθίλ - Οι επιτυχίες με την Σοσιεδάδ και η ανάδειξη ταλέντων

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αποτελεί γέννημα - θρέμμα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, περνώντας απ’ όλα τα… στάδια και κατάφερε μέσα στα χρόνια της παρουσίας του στον πάγκο της να αφήσει έντονο το αποτύπωμά του στην ιστορία του συλλόγου, συνδυάζοντας αποτελέσματα, ευρωπαϊκές επιτυχίες και την ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών.

Κορυφαία στιγμή της θητείας του ήταν η κατάκτηση του Copa del Rey, με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ να επιστρέφει στους τίτλους έπειτα από 34 χρόνια. Μάλιστα, η πορεία της προς το τρόπαιο περιλάμβανε και μια σπουδαία πρόκριση επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Υπό τις οδηγίες του Βάσκου, η Ρεάλ Σοσιεδάδ εξασφάλισε επίσης την επιστροφή της στο Champions League έπειτα από απουσία δέκα ετών, ενώ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση κατάφερε να τερματίσει στην κορυφή του ομίλου της, αφήνοντας πίσω της την Ίντερ.

Παράλληλα, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ακαδημία του συλλόγου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, 30 ποδοσφαιριστές από τη δεύτερη ομάδα πήραν το βάπτισμα του πυρός στην πρώτη ομάδα, γεγονός που ανέδειξε τη φιλοσοφία του για την αξιοποίηση των παικτών που προέρχονταν από τα τμήματα υποδομής.

Ένα ακόμη σημαντικό επίτευγμα ήταν η εξασφάλιση της ευρωπαϊκής συμμετοχής για πέντε συνεχόμενες σεζόν, κάτι που δεν είχε καταφέρει ποτέ στο παρελθόν η Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Ποδόσφαιρο έντασης και κατοχής

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είχε ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Πίεση ψηλά, ένταση, κατοχή της μπάλας και σημαντικός ρόλος στους ποδοσφαιριστές που προέρχονταν από την ακαδημία ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας του.

Ωστόσο, ίσως το σημαντικότερο κομμάτι της δουλειάς του ήταν η ικανότητά του να βελτιώνει και να εξελίσσει νεαρούς ποδοσφαιριστές, βοηθώντας τους να μετατραπούν σε παίκτες κορυφαίου επιπέδου.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι Μικέλ Μερίνο, Μαρτίν Θουμπιμέντι, Ρομπέν Λε Νορμάν, Αλεξάντερ Ίσακ και Μάρτιν Έντεγκααρντ, ποδοσφαιριστές που κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στη Ρεάλ Σοσιεδάδ εξελίχθηκαν σημαντικά και έκαναν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Αυτός ο συνδυασμός αγωνιστικής ταυτότητας, αποτελεσμάτων και ανάπτυξης ποδοσφαιριστών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του έργου του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και πλέον αποτελεί μέρος του προφίλ του νέου προπονητή του Ολυμπιακού.