Stoiximan GBL: Κοντά στους 7 ξένους το πρωτάθλημα της σεζόν 2027-2028

Η Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ αποφάσισε την αύξηση των ξένων από την σεζόν 2027-2028.

Stoiximan GBL: Κοντά στους 7 ξένους το πρωτάθλημα της σεζόν 2027-2028
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Στη σημερινή Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ αποφασίστηκε από τις ομάδες η χρησιμοποίηση ως και 7 ξένων στο πρωτάθλημα της GBL από τη σεζόν 2027-28.

Η πρόταση που είχε συζητηθεί και σε παλαιότερες συσκέψεις ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, παίρνοντας 8 ψήφους, 4 ψήφισαν κατά, ενώ υπήρχε και ένα λευκό, με τη Δόξα Λευκάδας να μην έχει δικαίωμα ψήφου.

Πλέον η απόφαση θα προωθηθεί στην ΕΟΚ και από εκεί θα πάρει το πράσινο φως.

Για τη σεζόν που ξεκινάει τις επόμενες ημέρες ο κανονισμός παραμένει ως έχει (6 Έλληνες – 6 ξένοι.

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