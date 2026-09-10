Stoiximan GBL: Κοντά στους 7 ξένους το πρωτάθλημα της σεζόν 2027-2028

Στη σημερινή Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ αποφασίστηκε από τις ομάδες η χρησιμοποίηση ως και 7 ξένων στο πρωτάθλημα της GBL από τη σεζόν 2027-28.

Η πρόταση που είχε συζητηθεί και σε παλαιότερες συσκέψεις ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, παίρνοντας 8 ψήφους, 4 ψήφισαν κατά, ενώ υπήρχε και ένα λευκό, με τη Δόξα Λευκάδας να μην έχει δικαίωμα ψήφου.

Πλέον η απόφαση θα προωθηθεί στην ΕΟΚ και από εκεί θα πάρει το πράσινο φως.

Για τη σεζόν που ξεκινάει τις επόμενες ημέρες ο κανονισμός παραμένει ως έχει (6 Έλληνες – 6 ξένοι.