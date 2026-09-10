Παναθηναϊκός: Μειώθηκε η ποινή του Ντέσερς

Θετική κατάληξη είχε η έφεση του Παναθηναϊκού για την τιμωρία που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον Σίριλ Ντέσερς για την αποβολή του στο ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, αφού ο Νιγηριανός επιθετικός θα εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής, στον αγώνα της Πέμπτης (10/09) με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ.

Αρχικά, ο διεθνής φορ των «πράσινων» είχε τιμωρηθεί για βιαιοπραγία από τον Αθλητικό Δικαστή της Stoiximan Super League με ποινή αποκλεισμού τριών αγωνιστικών για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στη «μάχη» με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Άμεσα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε έφεση σε βάρος της απόφασης και η Επιτροπή της ΕΠΟ δικαίωσε το «τριφύλλι», μειώνοντας την ποινή του Σίριλ Ντέσερς σε μία αγωνιστική. Έτσι, ο Νιγηριανός θα είναι στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για τον αγώνα της Κυριακής (13/09) με τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ.