Champions League: Πέφτει η αυλαία της πρεμιέρας με Δουβίκα και Κουλιεράκη

Η αυλαία της πρεμιέρας στη League Phase του Champions League πέφτει την Πέμπτη (10/09) και το μεγαλύτερο ελληνικό ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στους δύο Έλληνες που… πέφτουν στη μάχη.

Η Κόμο του Δουβίκα, η οποία αποτελεί τη «σταχτοπούτα» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, υποδέχεται τη Λειψία σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να είναι «ανοικτή».

Την ίδια ώρα, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και η Ρόμα έχουν δύσκολη αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, καθώς θα αντιμετωπίσουν τη Φενερμπαχτσέ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της πρεμιέρας στη League Phase του Champions League:

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

Μπριζ - Άστον Βίλα 2-3 (19' Βέτλεσεν, 61' πέν. Τρεσόλντι - 11' Μακ Γκιν, 22' Μπουέντια, 43' Τζάκσον)

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ 1-0 (21' Μαρίν)

Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ 2-1 (14' Μπαπέ, 23' Βαλβέρδε - 77' Αουγκούστο)

Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 3-2 (53' αυτ. Βέιγκα, 80', 85' πέν. Γκιρασί - 66' Μουρίνιο, 90'+3 αυτ. Γκιρασί)

Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι 0-2 (47', 90'+1 Χάαλαντ)

Λιλ - Μπέτις 2-3 (12' Ουέντα, 36' Αλεξάντρο - 33', 49' Μπάρτρα, 53' Πάροτ)

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ 5-1 (3', 57' Ραφίνια, 22' Αντεγέμι, 77' Γιαμάλ, 85' Γκαμπριέλ Ζεσούς - 82' Στάιν)

Στουτγκάρδη - Βίκινγκ 3-1 (20', 26', 32' Ντεμίροβιτς - 22' Τρίπιτς)

Παρί Σεν Ζερμέν - Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1 (17', 23' Ντεμπελέ, 31', 47', 57' Φεράν Τόρες, 87' Φαμπιάν Ρουίθ - 58' Καμαρά)

Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1 (40' Σόμποσλαϊ, 50' ΜακΆλιστερ - 17' Γιορέντε)

Σπόρτινγκ Λ. - Γαλατάσαραϊ 3-1 (27' Κατάμο, 57' πέν. Σουάρες, 63' Σαλασάρ - 5' αυτ. Ινάσιο)

Νάπολι - Άρσεναλ 0-1 (75' Έντεγκααρντ)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου