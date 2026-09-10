Champions League: Πέφτει η αυλαία της πρεμιέρας με Δουβίκα και Κουλιεράκη
Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα υποδέχεται τη Λειψία, ενώ η Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη δοκιμάζεται στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενερμπαχτσέ.
Η αυλαία της πρεμιέρας στη League Phase του Champions League πέφτει την Πέμπτη (10/09) και το μεγαλύτερο ελληνικό ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στους δύο Έλληνες που… πέφτουν στη μάχη.
Η Κόμο του Δουβίκα, η οποία αποτελεί τη «σταχτοπούτα» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, υποδέχεται τη Λειψία σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να είναι «ανοικτή».
Την ίδια ώρα, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και η Ρόμα έχουν δύσκολη αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, καθώς θα αντιμετωπίσουν τη Φενερμπαχτσέ.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της πρεμιέρας στη League Phase του Champions League:
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου
- Μπριζ - Άστον Βίλα 2-3 (19' Βέτλεσεν, 61' πέν. Τρεσόλντι - 11' Μακ Γκιν, 22' Μπουέντια, 43' Τζάκσον)
- ΑΕΚ - ΛΑΣΚ 1-0 (21' Μαρίν)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ 2-1 (14' Μπαπέ, 23' Βαλβέρδε - 77' Αουγκούστο)
- Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 3-2 (53' αυτ. Βέιγκα, 80', 85' πέν. Γκιρασί - 66' Μουρίνιο, 90'+3 αυτ. Γκιρασί)
- Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι 0-2 (47', 90'+1 Χάαλαντ)
- Λιλ - Μπέτις 2-3 (12' Ουέντα, 36' Αλεξάντρο - 33', 49' Μπάρτρα, 53' Πάροτ)
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου
- Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ 5-1 (3', 57' Ραφίνια, 22' Αντεγέμι, 77' Γιαμάλ, 85' Γκαμπριέλ Ζεσούς - 82' Στάιν)
- Στουτγκάρδη - Βίκινγκ 3-1 (20', 26', 32' Ντεμίροβιτς - 22' Τρίπιτς)
- Παρί Σεν Ζερμέν - Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1 (17', 23' Ντεμπελέ, 31', 47', 57' Φεράν Τόρες, 87' Φαμπιάν Ρουίθ - 58' Καμαρά)
- Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1 (40' Σόμποσλαϊ, 50' ΜακΆλιστερ - 17' Γιορέντε)
- Σπόρτινγκ Λ. - Γαλατάσαραϊ 3-1 (27' Κατάμο, 57' πέν. Σουάρες, 63' Σαλασάρ - 5' αυτ. Ινάσιο)
- Νάπολι - Άρσεναλ 0-1 (75' Έντεγκααρντ)
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου
- 19:45 Αϊντχόφεν - Σαχτάρ Ντόνετσκ (MAGENTA Sport 5HD)
- 19:45 Φενέρμπαχτσε - Ρόμα (MAGENTA Sport 4HD)
- 22:00 Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο Γκλιμτ (MAGENTA Sport 2HD)
- 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ (MAGENTA Sport 3HD)
- 22:00 Σλάβια Πράγας - Λανς (MAGENTA Sport 7HD)
- 22:00 Κόμο - Λειψία (MAGENTA Sport 6HD)
COMMENTS