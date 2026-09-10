ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 26 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn.

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 26 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την τελευταία εβδομάδα, από την 1η έως τις 7 Σεπτεμβρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 26 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα» και «Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες και Συνολικά Γκολ» σε 9 αγώνες από τη Super League 1, την Premier League, τη La Liga, τη Serie A, τη Ligue 1 και την πρώτη κατηγορία του Βελγίου και κέρδισε 25.856,16 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στο Τετραπλό της 7ης ιπποδρομίας από το Saratoga ένας νικητής κέρδισε 1.932 ευρώ.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:43 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μειώθηκε η ποινή του Ντέσερς

12:35 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Ασπρόμαυρη» αντιπροσωπεία στο VAR Center για τους διαλόγους στη φάση του πέναλτι με ΠΑΟ

12:18 SUPER LEAGUE

Stoiximan Super League: «Τιμωρίες» για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

12:06 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Πέφτει η αυλαία της πρεμιέρας με Δουβίκα και Κουλιεράκη

11:53 SUPER LEAGUE

Συμφώνησε με ΟΦΗ ο Χατζηγιοβάνης

11:42 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Παλεύει το… μπαμ με Ικάρντι!

11:34 BET ON

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 26 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

11:13 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Ντεμπούτο για Λαρεντζάκη στη Ρόδο κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR

10:45 CHAMPIONS LEAGUE

Κώστας Καρέτσας: Κι άλλος παίκτης της Ντόρτμουντ είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με κυκλοφορικό

10:31 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Έφτασε και πιάνει δουλειά ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ - Κόπηκε το ρεπό

10:03 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Όλα τα γκολ της Τετάρτης

09:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαγγέλης Παυλίδης: Ασταμάτητος με την Μπενφίκα - Σκόραρε και πάλι κόντρα στην Μορεϊρένσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας