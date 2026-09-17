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Περσίδης: «Θέλουμε να πανηγυρίσουμε έναν τίτλο – Μας δίνει κίνητρο ο Όσμαν»

Ο Νίκος Περσίδης μίλησε στη Media Day του ΠΑΟΚ για την εποχή Τρινκιέρι, τις αλλαγές στο club, τη συνύπαρξη με τον Τζέντι Όσμαν και τον στόχο κατάκτησης ενός τίτλου.

Περσίδης: «Θέλουμε να πανηγυρίσουμε έναν τίτλο – Μας δίνει κίνητρο ο Όσμαν»
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Ο Νίκος Περσίδης είναι από τους ελάχιστους παίκτες της περσινής σεζόν που παρέμειναν στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, στη νέα εποχή που μπαίνει ο «Δικέφαλος του Βορρά» υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο διεθνής φόργουορντ παραχώρησε δηλώσεις στην «ασπρόμαυρη» Media Day ενόψει της νέας σεζόν και μεταξύ άλλων στάθηκε στην παρουσία του Τζέντι Όσμαν στο ρόστερ αλλά και για τον Αντρέα Τρινκιέρι και την περίοδο της προετοιμασίας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Περσίδη:

Για τις αλλαγές στον ΠΑΟΚ: «Θεωρώ ότι είναι χαρά και τιμή και για όλο τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι αυτό φαίνεται και στην ομάδα και στους φιλάθλους μας. Βλέπουμε όλοι ότι ήδη έχει αρχίσει να χτίζεται το καινούριο προπονητικό, θα είναι έτοιμο τις επόμενες μέρες. Βλέπουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει τόσο στο γήπεδο όσο και στα αποδυτήρια, σε ό,τι περιλαμβάνει την ομάδα τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Οπότε ανυπομονούμε να ξεκινήσει η χρονιά και να ξεκινήσουμε κι εμείς τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις».

Για τον Αντρέα Τρινκιέρι: «Εντάξει, ο κόουτς, το είπα και σε μια προηγούμενη συνέντευξη, είναι αρκετά απαιτητικός. Θέλει πάρα πολλή λεπτομέρεια και αμυντικά και επιθετικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, σίγουρα χωρίς δουλειά δεν μπορείς να πας ψηλά».

Για την ταυτότητα που θέλει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ: «Κοιτάξτε, η ομάδα βλέπουμε ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά να χτίζει μια ταυτότητα. Δείχνουμε πόσο πιεστικοί είμαστε, τόσο αμυντικά όσο και όταν σκοράρουμε, ας πούμε, ένα καλάθι, ότι πιέζουμε σε όλο το γήπεδο. Έχουμε πολύ μεγάλο βάθος σαν ομάδα, οπότε θέλουμε να κρατάμε την ένταση και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού σε πολύ υψηλά επίπεδα».

Για το γρήγορο παιχνίδι που έχει σκοπό να παρουσιάσει ο νέος ΠΑΟΚ: «Σίγουρα. Θεωρώ ότι το σύγχρονο μπάσκετ εκεί πηγαίνει, δηλαδή σε παιχνίδι περισσότερων κατοχών. Εμείς θέλουμε να το πετύχουμε αυτό. Θεωρώ ότι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και στο αθλητικό κομμάτι και στο μπασκετικό. Μένει να το δείξουμε στο γήπεδο και στον αγωνιστικό χώρο».

Για τον χρόνο που χρειάζεται η νέα ομάδα και τον στόχο της σεζόν: «Τα παιδιά που έχουν έρθει στην ομάδα έχουν καταλάβει και το μέγεθος της ομάδας στην οποία βρίσκονται και το πώς θέλουμε να παίζουμε. Τώρα θεωρώ ότι η ομάδα γύρω στον Νοέμβριο θα έχει χτίσει αυτό που θέλουμε να είναι η ομάδα στο 100%, και στο EuroCup και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είμαστε δέκα καινούργιοι παίκτες, μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον. Υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση από όλα τα παιδιά να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και στο τέλος της χρονιάς να πανηγυρίσουμε έναν τίτλο. Οπότε το μόνο που εύχομαι είναι να είμαστε καλά και να μπορούμε να το αποδείξουμε εδώ πέρα, μέσα στο γήπεδο».

Για τον Τζέντι Οσμάν: «Ο Οσμάν είναι και πολύ καλός συμπαίκτης και πολύ καλός αθλητής. Μην ξεχνάμε, έχει κάνει καριέρα και στο NBA και είδαμε και τι έκανε στην EuroLeague. Εμένα, ας πούμε, που παίζουμε στην ίδια θέση, μόνο κίνητρο μπορεί να μου δώσει. Δηλαδή, μαθαίνω κάθε μέρα από εκείνον πάρα πολλά πράγματα».

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