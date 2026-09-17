ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: Νίκη και γκολ ο στόχος της «Ένωσης» στο Κύπελλο Ελλάδας | Με αλλαγές η ενδεκάδα

Μετά το νικηφόρο 2-0 επί του Νέστου Χρυσούπολης στην πρεμιέρα, οι «κιτρινόμαυροι» δίνουν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι τους στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης. Αντίπαλος η ομάδα των Σερρών και το ζητούμενο είναι η δεύτερη νίκη, αλλά κι ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο σκορ.

Η διαφορά τερμάτων ενδέχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στις ισοβαθμίες, καθώς στόχος είναι η παρουσία στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Μία τέτοια κατάταξη θα επιτρέψει στην ΑΕΚ να αποφύγει έναν γύρο κι ένα επιπλέον παιχνίδι λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Γι' αυτό και το τρίποντο και τα γκολ θεωρούνται απαραίτητα, ιδιαίτερα από τη στιγμή που στη συνέχεια ακολουθούν πιο απαιτητικές αναμετρήσεις. Στις 28 Οκτωβρίου υπάρχει το εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ενώ στις 2 Δεκεμβρίου θα φιλοξενηθεί ο Αστέρας AKTOR.

Το ΑΕΚ – Πανσερραϊκός είναι προγραμματισμένο για τις 17:45 και θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ

Εκτεταμένο ροτέισον από τον Νίκολιτς

Ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε εκτεταμένο ροτέισον, όπως είχε συμβεί και στη Χρυσούπολη. Στόχος του είναι να δώσει χρόνο σε παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί αρκετά, διατηρώντας παράλληλα την απαιτούμενη σοβαρότητα και πειθαρχία για την επίτευξη της νίκης.

Καθοριστικό ρόλο στις επιλογές του θα παίξει και η ανάγκη να ξεκινήσουν δύο ποδοσφαιριστές κάτω των 22 ετών. Τις συγκεκριμένες θέσεις διεκδικούν οι Μπαλαμώτης, Αλεξίου, Χριστακόπουλος, Καλοσκάμης και Αργυρίου.

Ο Καλοσκάμης έχει σημαντικές πιθανότητες να βρεθεί στο αρχικό σχήμα, ακόμη κι ως δεύτερος επιθετικός δίπλα σε έναν εκ των Βάργκα και Ζίνι. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Ζούμπκοφ αναμένεται να πάρει θέση στα δεξιά. Στην απέναντι πλευρά υποψηφιότητα θέτουν ο Γκατσίνοβιτς, ο Μάνταλος κι ο Κουτέσα, ο οποίος είναι πιθανό να επιστρέψει στη δράση.

Στο τέρμα, εφόσον δεν επιλεγεί ο Μπαλαμώτης, θα αγωνιστεί ο Μπρινιόλι. Ο Ρότα αναμένεται να πάρει ανάσες, με τον Γκεοργκίεφ να αποτελεί την πιθανότερη επιλογή για τη δεξιά πλευρά της άμυνας, χωρίς να αποκλείεται κι ο Χριστακόπουλος.

Οι Βίντα και Αλεξίου είναι πιθανό να διατηρήσουν τις θέσεις τους στο κέντρο της άμυνας, ενώ αριστερά αναμένεται να αγωνιστεί ο Λυκογιάννης. Στον άξονα, ο Κάιρινεν θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα, με τους Αριάγκα, Βιτάλις και Μάνταλο να διεκδικούν τη δεύτερη θέση.

Παράλληλα, ο Ζοάο Μάριο είναι πιθανό να καταγράψει την πρώτη του φετινή συμμετοχή, είτε ξεκινώντας από την αρχή είτε περνώντας ως αλλαγή. Το ροτέισον αναμένεται να είναι μεγάλο, τόσο για να πάρουν «ανάσες» βασικοί ποδοσφαιριστές όσο και για να αποκτήσουν αγωνιστικό ρυθμό άλλοι ενόψει της συνέχειας.

Για τον Πανσερραϊκό, αυτή είναι επίσης η δεύτερη αναμέτρηση στη League Phase. Στην πρεμιέρα ηττήθηκε στις Σέρρες με 0-1 από τον Ατρόμητο.

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Σπυρίδων Ζαμπαλάς του συνδέσμου Ηπείρου, με βοηθούς τον Μάτσα από το Ηράκλειο και την Παπαδοπούλου από τη Μακεδονία. Στο VAR θα βρίσκεται ο Δημήτρης Μόσχου του συνδέσμου Λασιθίου, ενώ AVAR θα είναι ο Μιχαήλ Ματσούκας από την Εύβοια.