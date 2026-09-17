Από τον Τζέιλεν Ντούρεν μέχρι τον Καμ Τόμας: Οι 10 free agents που μπορούν να αλλάξουν ισορροπίες

Η free agency του NBA μπορεί να έχει χάσει πλέον τα περισσότερα μεγάλα ονόματά της, όμως η αγορά δεν έχει αδειάσει εντελώς.

Λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της σεζόν 2026-27, υπάρχουν ακόμη παίκτες που μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε ομάδες οι οποίες αναζητούν βάθος, εμπειρία ή ένα τελευταίο κομμάτι για να συμπληρώσουν το ρόστερ τους.

Τζέιλεν Ντούρεν - Βοήθησε τους Pistons να φτάσουν στην κορυφή της Ανατολή αλλά…

Ο σέντερ των Detroit Pistons βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας και όχι άδικα.

Ο Ντούρεν προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, με 19,5 πόντους ανά αγώνα, ενώ παράλληλα επιλέχθηκε για πρώτη φορά All-Star και συμπεριλήφθηκε στην τρίτη ομάδα του All-NBA. Οι Pistons ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο με το καλύτερο ρεκόρ στην Ανατολή, στο 60-22.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε μακροχρόνια συμφωνία. Ο Duren είναι restricted free agent, όμως η αγορά δεν προσφέρει πολλές εναλλακτικές, καθώς οι υπόλοιπες ομάδες δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο χώρο για μια πραγματικά ανταγωνιστική προσφορά.

Βέβαια, αν δεν υπάρξει συμφωνία, υπάρχει και το ενδεχόμενο να αγωνιστεί με το qualifying offer των 9,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το αξιοσημείωτο είναι: Πώς ένας 22χρονος σέντερ που ήδη έχει συμμετάσχει σε All-Star game και έχει παρουσία σε All-NBA team μπορεί να θεωρηθεί «δευτερεύουσα» περίπτωση στην αγορά;

Μπρους Μπράουν - Όχι ο σταρ αλλά… το “εργαλείο” που χρειάζεται κάθε ομάδα

Ο Μπρους Μπράουν δεν είναι ο παίκτης που θα αλλάξει μόνος του την πορεία μιας ομάδας. Είναι όμως ο τύπος παίκτη που αναζητούν οι ομάδες που θέλουν να διεκδικήσουν πρωτάθλημα.

Έχει ήδη κατακτήσει πρωτάθλημα με τους Denver Nuggets και γνωρίζει πολύ καλά τον ρόλο του. Ποιος είναι αυτός; Άμυνα, ενέργεια και κυκλοφορία της μπάλας. Παράλληλα, έχει δείξει ότι μπορεί να τιμωρήσει τις άμυνες όταν τον αφήσουν ελεύθερο να εκτελέσει σουτ τριών πόντων.

Γκέιμπ Βίνσεντ - Πολύτιμος όταν βρει το σωστό περιβάλλον

Ο Γκέιμπ Βίνσεντ αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις για ομάδες που χρειάζονται έναν έμπειρο guard.

Έχει αποδείξει στο Μαϊάμι ότι μπορεί να σταθεί σε περιβάλλον πρωταθλητισμού και να πάρει σημαντικά λεπτά στα playoffs. Παράλληλα, το 36,9% από το τρίποντο με τους Lakers δείχνει ότι μπορεί να προσφέρει και επιθετικά.

Το πέρασμά του από την Ατλάντα δεν ήταν εξίσου επιτυχημένο, όμως αυτό δεν ακυρώνει την αξία του. Σε μια ομάδα που θα του δώσει ξεκάθαρο ρόλο, μπορεί να εξελιχθεί ξανά σε έναν πολύ χρήσιμο παίκτη για το rotation.

Κέβιν Λοβ - Το παλιό καλό κρασί της free agency

Στα 38 του χρόνια πλέον, ο Κέβιν Λοβ δεν είναι πια ο All-Star που γνωρίσαμε στο Κλίβελαντ ή ο παίκτης που μπορούσε να «γράψει» μεγάλα νούμερα κάθε βράδυ.

Παραμένει όμως ένας έμπειρος παίκτης με νοοτροπία πρωταθλητή, καλό σουτ και τεράστια εμπειρία στα playoffs, που μπορεί να βοηθήσει και να προσφέρει λύσεις στην ομάδα του.

Οτσάι Αγκμπάτζι - Ψάχνει τη δεύτερη ευκαιρία για να κάνει το next step

Η περσινή επίδοση του Οτσάι Αγκμπάτζι στο τρίποντο ήταν απογοητευτική, καθώς έπεσε στο 26,6%. Ωστόσο, μόλις μία σεζόν νωρίτερα είχε σουτάρει 39,9% από την περίμετρο με τους Toronto Raptors.

Παράλληλα, διαθέτει μέγεθος και αμυντικές ικανότητες για τη θέση του guard. Στα 26 του, έχει ακόμη χρόνο για να κάνει βήματα μπροστά στην καριέρα του. Για μια ομάδα που χρειάζεται βάθος στην περιφέρεια, ο Αγκμπάτζι αποτελεί ένα χαμηλού ρίσκου στοίχημα.

Τζον Κόντσαρ - Ο χρήσιμος «εργάτης» που μπορεί να δώσει λύσεις

Ο Τζον Κόντσαρ δεν είναι το όνομα που θα τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας, όμως είναι ακριβώς ο τύπος παίκτη που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος μέσα σε ένα ρόστερ.

Ο 30χρονος guard, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στους Memphis Grizzlies, πριν μετακινηθεί στη Utah Jazz και στη συνέχεια στους Minnesota Timberwolves. Οι Timberwolves, ωστόσο, τον αποδέσμευσε ώστε να δημιουργήσει χώρο για την απόκτηση του Τζόναθαν Κουμίνγκα.

Ο Κόντσαρ δεν είναι εξαιρετικός σουτέρ, όμως μπορεί να παίξει άμυνα, να βοηθήσει στην κυκλοφορία της μπάλας και κυρίως να εκτελέσει τον ρόλο του χωρίς να απαιτεί κατοχές.

Είναι ένας παίκτης, ο οποίος δεν χρειάζεται να σκοράρει 15 πόντους για να είναι χρήσιμος. Μπορεί να δώσει ενέργεια, να μαρκάρει, να πάρει τα σωστά σουτ και να κάνει τη «βρώμικη δουλειά».

Τζούλιαν Ρις - Ένα ενδιαφέρον project με μειονέκτημα το ύψος του

Ο Τζούλιαν Ρις αγωνίστηκε σε μόλις 13 παιχνίδια με τους Washington Wizards, όμως τα νούμερά του ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά, καθώς μέτρησε 11,8 πόντους και 10,5 ριμπάουντ σε σχεδόν 31 λεπτά ανά αγώνα, ενώ ξεκίνησε βασικός στα 10 από αυτά τα παιχνίδια.

Στη συνέχεια μετακινήθηκε στους Denver Nuggets μέσω ανταλλαγής, αλλά η ομάδα τον άφησε ελεύθερο από το two-way συμβόλαιό του.

Το βασικό ερωτηματικό είναι το ύψος του. Για να αγωνίζεται ως center στο NBA, τα 2,06 μέτρα τον καθιστούν «κοντό» σε σχέση με τους υπόλοιπους αθλητές. Από την άλλη πλευρά, είναι κινητικός, έχει εξαιρετική έφεση στο ριμπάουντ και μπορεί να δώσει ενέργεια στη ρακέτα.

Νταλάνο Μπάντον - Ο παίκτης που τον προδίδει το σουτ του

Ο Νταλάνο Μπάντον μπορεί να έχει την μπάλα στα χέρια και να οργανώνει την επίθεση παρά το μεγάλο του μέγεθος. Παράλληλα, το μήκος του μπορεί να τον βοηθήσει αμυντικά απέναντι σε αντίπαλους guards.

Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα είναι ξεκάθαρο και αυτό είναι το σουτ του. Ο Μπάντον έχει μόλις 30,3% καριέρας από το τρίποντο, ποσοστό που επιτρέπει στις αντίπαλες άμυνες να τον αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο σύγχρονο NBA, όπου το spacing αποτελεί βασική προϋπόθεση.

Κέλι Ολίνικ - Η εμπειρία και το μπασκετικό IQ που δεν περισσεύει σε καμία ομάδα

Ο Κέλι Ολίνικ βρίσκεται πλέον σε διαφορετικό σημείο της καριέρας του. Στα 35 του, δεν είναι ο παίκτης που θα αλλάξει μια ομάδα. Είναι όμως ένας βετεράνος με εμπειρία, μπασκετικό IQ και τη δυνατότητα να βοηθήσει ένα νεανικό σύνολο.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους San Antonio Spurs, φιναλίστ των NBA Finals, χωρίς να έχει μεγάλο αγωνιστικό ρόλο. Παράλληλα, το ύψος του και οι τεχνικές του ικανότητες παραμένουν χρήσιμα στοιχεία.

Καμ Τόμας - Ο σκόρερ που ψάχνει να αποδείξει ότι μπορεί να βάλει και άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του

Ο Καμ Τόμας έχει αποδείξει ότι μπορεί να σκοράρει. Μάλιστα, μία σεζόν πριν από την περσινή είχε φτάσει τους 24 πόντους ανά αγώνα με τους Brooklyn Nets.

Όμως η σεζόν 2025-26 ήταν πολύ διαφορετική. Συνολικά αγωνίστηκε σε 42 παιχνίδια, με μέσο όρο μόλις 13,5 πόντους, αρκετά χαμηλότερα από προηγούμενες επιδόσεις του. Οι Bucks τον απέκτησαν, αλλά ο Κάμερον δεν «έδεσε» με την ομάδα και έμεινε ελεύθερος μετά από 18 παιχνίδια.

Μπορεί να είναι ένας καθαρόαιμος σκόρερ, με αυτοπεποίθηση και την ικανότητα να δημιουργεί το δικό του σουτ, όμως, οι ομάδες του NBA θέλουν guards που μπορούν να δημιουργήσουν για τους συμπαίκτες τους και να λειτουργήσουν χωρίς την μπάλα και αυτό πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει, έτσι ώστε να προσφέρει στο υπόλοιπο σύνολο.

Αυτή τη στιγμή στην free agency δεν υπάρχει πλέον το μεγάλο όνομα που θα αλλάξει τα δεδομένα μιας ομάδας μέσα σε μία νύχτα. Υπάρχουν όμως παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε συγκεκριμένους ρόλους.