Με χρώμα… γαλανόλευκο η Premier League: Η ελληνική παροικία μεγάλωσε στο κορυφαίο πρωτάθλημα

Η μεταγραφή του Χρήστου Μουζακίτη στη Χαλ έδωσε ακόμα λίγο «γαλανόλευκο» χρώμα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, εκεί όπου την τρέχουσα σεζόν θα αγωνιστούν έξι Ελληνόπουλα

Ο Τζόλης επέστρεψε στην Αγγλία, αυτή τη φορά για λογαριασμό της πρωταθλήτριας Άρσεναλ, η οποία τον απέκτησε από την Κλαμπ Μπριζ έναντι περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Στη Χαλ, η οποία επέστρεψε στην Premier League, βρίσκονται πλέον δύο παίκτες που προέρχονται από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ο Τζολάκης έκανε πρώτος το δρομολόγιο, με τη μεταγραφή του να φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ, ενώ πλέον μαζί του βρίσκεται και ο Μουζακίτης, σε μία συμφωνία που μπορεί να αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Η ελληνική παρουσία, πάντως, είχε ήδη ενισχυθεί από την περσινή σεζόν. Η Μπράιτον απέκτησε τον Μπάμπη Κωστούλα από τον Ολυμπιακό έναντι 35 εκατ. ευρώ και τον Στέφανο Τζίμα από τη Νυρεμβέργη για 25,5 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει κι ο... παλιός της παρέας. Ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται στη Λίβερπουλ από το καλοκαίρι του 2020 και έχει πλέον συμπληρώσει έξι χρόνια παρουσίας στην Premier League, έχοντας κατακτήσει τίτλους και ζήσει μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές με τους «Reds».

Έτσι, η φετινή ελληνική παροικία στην Premier League αποτελείται από τους Χρήστο Τζόλη (Άρσεναλ), Κωνσταντή Τζολάκη και Χρήστο Μουζακίτη (Χαλ), Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα (Μπράιτον) και Κώστα Τσιμίκα (Λίβερπουλ).

Η Ελλάδα έχει πλέον έξι εκπροσώπους στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, με τρεις από αυτούς να έχουν κάνει το μεγάλο βήμα μέσα στο 2026 και τους υπόλοιπους να συνεχίζουν τη δική τους διαδρομή στην Αγγλία.