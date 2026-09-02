ΑΕΚ: Τα δεδομένα για την ευρωπαϊκή λίστα του Νίκολιτς – «Μπαίνουν» Βιτάλις και Λυκογιάννης

Η αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση της ευρωπαϊκής λίστας της ΑΕΚ στην UEFA έχει μπει στην τελική ευθεία, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καλείται να πάρει τις τελευταίες αποφάσεις για τους ποδοσφαιριστές που θα έχει διαθέσιμους στα οκτώ παιχνίδια της League Phase του Champions League.

Η «Ένωση» έχει προθεσμία μέχρι 59 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ενώ σε σχέση με τη λίστα που είχε δηλωθεί για τα δύο παιχνίδια με τη Λέφσκι αναμένεται να υπάρξουν δύο αλλαγές. Ο Μίλαν Βιτάλις κι ο Μπάμπης Λυκογιάννης αναμένεται να προστεθούν, κάτι που σημαίνει πως δύο παίκτες θα πρέπει αντίστοιχα να μείνουν εκτός.

Στην περίπτωση του Λυκογιάννη, τα δεδομένα είναι πιο ξεκάθαρα, καθώς ο Καλοσκάμης αναμένεται να είναι αυτός που θα βγει από την κατηγορία των γηγενών της Ομοσπονδίας για να μπει ο έμπειρος μπακ. Αντίθετα, μεγαλύτερο ερωτηματικό αποτελεί το ποιος θα μείνει εκτός για να ανοίξει θέση στον Βιτάλις, ο οποίος θα πρέπει να πάρει τη θέση κάποιου από τους 17 μη γηγενείς που είχαν δηλωθεί για τα παιχνίδια με τη Λέφσκι.

Όλα τα παραπάνω, βέβαια, με τα τωρινά δεδομένα, τα οποία δεν αποκλείεται να διαφοροποιηθούν, καθώς η ΑΕΚ παραμένει ανοικτή στο ενδεχόμενο απόκτησης ποδοσφαιριστή, εφόσον προκύψει, την τελευταία στιγμή, μια καλή περίπτωση που θα κριθεί ότι αξίζει να προχωρήσει.

Επίσης, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο των αποχωρήσεων. Η ΑΕΚ έχει αποφασίσει την παραχώρηση του Χακίμ Σαχαμπό, με προτεραιότητα να βρεθεί ομάδα όπου ο 21χρονος θα έχει ουσιαστικό χρόνο συμμετοχής. Ο ΑΠΟΕΛ δείχνει να είναι πιο κοντά στην απόκτησή του, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει κι από τον Παναιτωλικό.

Από εκεί και πέρα, ο Φραντζί Πιερό δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Νίκολιτς, αλλά δεν έχει φτάσει πρόταση που να οδηγεί στην αποχώρησή του. Ανοιχτές παραμένουν επίσης οι υποθέσεις των Μάρτιν Γκεοργκίεφ και Ντέρεκ Κουτέσα, για τους οποίους θα μπορούσε να υπάρξει είτε δανεισμός είτε πώληση εφόσον φτάσει κατάλληλη πρόταση.