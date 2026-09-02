Αποσύρθηκε από την Εθνική Γερμανίας ο Ρούντιγκερ

Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ αποφάσισε να αποχωρήσει από την Εθνική Γερμανίας, βάζοντας τέλος σε μια διεθνή πορεία που διήρκησε περισσότερο από μία δεκαετία.

Σύμφωνα με τη «Marca», ο 33χρονος αμυντικός είχε εξετάσει εδώ και αρκετούς μήνες το ενδεχόμενο να αποσύρει το εθνόσημο. Η σκέψη άρχισε να ωριμάζει μετά το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Ρούντιγκερ να παίρνει τελικά την οριστική του απόφαση μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.

Ο Γερμανός στόπερ δεν ήθελε να προχωρήσει σε μια βιαστική κίνηση και προτίμησε να περιμένει μέχρι να είναι απολύτως βέβαιος για την επιλογή του. Τελικά, επισημοποίησε την απόφασή του με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Γερμανία, μάλιστα, έχει προγραμματισμένη αναμέτρηση με την Ελλάδα στις 27 Σεπτεμβρίου στις 21:45 στο Άουγκσμπουργκ, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου της League A του Nations League. Η «Μάνσαφτ» θα αντιμετωπίσει επίσης τη Σερβία και την Ολλανδία.

Όσα έγραψε ο Ρούντιγκερ στη δημοσίευση του:

«Έπειτα από αρκετό χρόνο σκέψης, έφτασε η στιγμή να ολοκληρώσω την καριέρα μου στην εθνική ομάδα και να ανοίξω τον δρόμο στη νέα γενιά.

Όταν φόρεσα για πρώτη φορά τη φανέλα της Γερμανίας το 2014, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα έφτανα τελικά τις 86 συμμετοχές με το εθνόσημο. Παρότι ο μεγάλος τίτλος μας ξέφυγε στις τελευταίες διοργανώσεις και γνωρίσαμε ορισμένες ήττες, αυτή η περίοδος αποτέλεσε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της ζωής μου, που θα με σημαδεύει για πάντα.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους συμπαίκτες μου για κάθε κοινή μάχη, τη συντροφικότητα στα αποδυτήρια και στο ξενοδοχείο, αλλά κυρίως για τις φιλίες που θα μείνουν ζωντανές πολύ πέρα από το ποδόσφαιρο.

Ευχαριστώ επίσης όλο το προπονητικό και υποστηρικτικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη και τη δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους Γιόαχιμ Λεβ, Χάνσι Φλικ και Γιούλιαν Νάγκελσμαν, που με συνόδευσαν και με διαμόρφωσαν στην πορεία μου με τη Γερμανία, αλλά και στον μέντορά μου στις μικρές εθνικές ομάδες, Χορστ Χρούμπες.

Και φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, τους φιλάθλους, για τη στήριξή σας και ιδιαίτερα για την αξέχαστη ατμόσφαιρα στο EURO 2024 που φιλοξενήσαμε στη Γερμανία. Για μένα, τώρα ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο, στο οποίο θα αφοσιωθώ πλήρως στον σύλλογό μου. Σας ευχαριστώ για όλη αυτή την κοινή διαδρομή. Ο δικός σας, Τόνι».