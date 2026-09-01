Δημήτρης Κατσίβελης στο Onsports.gr: «Είμαι ενθουσιασμένος με τη νέα GBL, ανυπομονώ…»

Ο 34χρονος γκαρντ είναι από τους πλέον έμπειρους παίκτες της «Βασίλισσας», όπου και φέτος αναμένεται να δώσει πολύτιμες λύσεις με την εμπειρία του.

Στο πλαίσιο της Media Day της ΑΕΚ, ο Δημήτρης Κατσίβελης μίλησε στο Onsports.gr για την προετοιμασία, ενόψει της νέας σεζόν, υπογραμμίζοντας ότι: «Προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να γίνουμε ομάδα».

Επίσης, εξέφρασε την ανυπομονησία του για την έναρξη της GBL, η οποία φέτος υπόσχεται να είναι η πιο ανταγωνιστική των πολλών τελευταίων ετών, μετά την άνοδο του ΠΑΟΚ και του Άρη. «Είναι πολύ όμορφο να παίζεις σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είμαι ενθουσιασμένος κι ανυπομονώ να ξεκινήσει…», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο γκαρντ της ΑΕΚ, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα ότι η ομάδα του θα καταφέρει φέτος να φτάσει μέχρι το… τέλος του δρόμου στο BCL.

«Ελπίζουμε… Δείξαμε τα τελευταία δύο χρόνια ότι ξέρουμε τον τρόπο. Θα βάλουμε τα δυνατά μας…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε στο παρακάτω video όσα είπε ο Δημήτρης Κατσίβελης στο Onsports: