· Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

Κάρι: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θέλω να βρίσκομαι εδώ μέχρι το τέλος της καριέρας μου»

Ο Στεφ Κάρι ξεκαθάρισε πως επιθυμία του είναι να παραμείνει στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς μέχρι το τέλος της καριέρας του.

Κάρι: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θέλω να βρίσκομαι εδώ μέχρι το τέλος της καριέρας μου»
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Ο Στεφ Κάρι ετοιμάζεται να φορέσει για 18η συνεχόμενη σεζόν τη φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Ο 38χρονος σούπερ σταρ σε δηλώσεις του στο «NBA Sports Bay Arena» ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με την επιθυμία του να ολοκληρώσει την καριέρα του στους Γουόριορς, υπογραμμίζοντας πως θέλει να παραμείνει στην ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Ο Κάρι βρίσκεται από το 2009 στο Γκόλντεν Στέιτ και έχει συνδέσει όσο λίγοι το όνομά του με την ιστορία του οργανισμού, κατακτώντας τέσσερα πρωταθλήματα NBA και μετατρέποντας τους Γουόριορς σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της σύγχρονης εποχής.

Όσα είπε ο Κάρι:

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θέλω να βρίσκομαι εδώ μέχρι το τέλος της καριέρας μου και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αυτό θα συμβεί. Η συμφωνία και όλα όσα αφορούν το συμβόλαιο θα γίνουν την κατάλληλη στιγμή και δεν θέλουμε να αφήσουμε αυτό το θέμα να μας αποσπάσει από την προετοιμασία μας για τη σεζόν, αλλά και από το γεγονός ότι η ομάδα με την οποία επιστρέφουμε έχει μεγάλη ομοιογένεια.

Ελπίζω να είμαστε υγιείς και να έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε τι μπορούμε να πετύχουμε, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, καθώς πέρυσι έχασα πολλά παιχνίδια.

Ο στόχος παραμένει ο ίδιος. ο θέμα της επέκτασης του συμβολαίου θα το διευθετήσουμε την κατάλληλη στιγμή. Εγώ, όμως, είμαι έτοιμος για τη 18η σεζόν μου. Είναι κάπως απίστευτο το ότι έχει περάσει τόσος καιρός και εξακολουθώ να προσπαθώ να αγωνίζομαι σε πολύ υψηλό επίπεδο, ώστε να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει. Και θα είμαι σε θέση να κάνω τη δουλειά μου».

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